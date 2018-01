Xiaomi Redmi Note 5A Prime: levný neznamená odbytý [recenze]

Xiaomi Redmi Note 5A Prime je vybavenějším sourozencem modelu Redmi Note 5A. Za nikterak vysoký příplatek dostanete více výkonu, paměti, větší úložiště, čtečku otisků prstů a lepší čelní kamerku. Výsledkem je povedený telefon, který aniž by vás finančně zruinoval, si hravě poradí s naprostou většinou běžné denní agendy.

Xiaomi patří v našich končinách dlouhodobě mezi oblíbené značky zejména díky řadě Redmi, která dokázala již před lety nabídnout zajímavý výčet funkcí za přijatelnou cenu. V celé řadě by se dalo najít hned několik zástupců, které neměly na trhu srovnatelnou konkurenci. A testovaný model má dobře vykročeno se k nim minimálně přiblížit.

Design

V některých materiálech možná narazíte na zmínku, že Note 5A Prime má kovové tělo. Minimálně na povrchu tomu tak není, matný plast najdete na bocích i zádech telefonu. Bez ohledu na to, zda vnitřní konstrukce je nebo není kovová, je telefon pevný, nevrže, a aby se vůbec pohnul, musíte jej zkusit ohnout nebo zkroutit opravdu velkou silou, která je na míle vzdálená běžnému používání.



Telefon je pevný, kromě provedení šuplíčku na karty snese srovnání i s dražšími modely

Hrany telefonu jsou zaoblené, nikde nenajdete místo, které by tlačilo nebo nepříjemně řezalo při uchopení. Jediným místem, které by mohlo být zpracované o trošku lépe, je šuplíček na karty na levém boku. Zasahuje totiž částečně do designového prolisu kolem celého těla a provedení nevypadá tak elegantně jako v případě kovových konkurentů.



Xiaomi dobře padne do ruky, nemá sklony vyklouznout

Jakmile ale šuplíček vyjmete, výše uvedené mu hned odpustíte. Jako jeden z mála totiž pojme trojici karet, takže se nemusíte rozhodovat, zda osadíte sekundární SIM nebo paměťovku. SIM karty jsou obě ve velikosti nano.



Šuplíček na tři karty nevidíme u telefonů často

Protilehlá strana hostí tlačítka se zřetelným hmatovým odlišením (u telefonů s kovovým provedením bývá jasnější). Mohla by klást nepatrně větší odpor, poskytují ale zcela jasnou zpětnou vazbu a ani proti umístění blíže ke středu těla nelze mít připomínky. Horní strana hostí kromě konektoru sluchátek i infraport, s kterým může telefon nahradit dálkové ovládání například televize.



Infraport a čtečka otisků prstů vyvažují obstarožní microUSB

Dvojité perforování na spodní straně skrývá reproduktor bohužel jen v jedné polovině, druhá kryje mikrofon. Mezi nimi najdete starší konektor microUSB, čtečka otisků prstů pak sídlí na zádech zařízení společně s fotoaparátem a přisvětlovací diodou. V balení najdete pouze nejnutnější příslušenství v podobě USB kabelu a nabíječky s výstupem 2 A.



Krabička pouze s nejnutnějším příslušenstvím