Xiaomi Redmi Note 6 je tady! Střední třída dospěla a dostala hned 4 fotoaparáty

I když se telefon už dávno prodává, jeho oficiální uvedení na trh se odehrálo až před pár dny, konkrétně v Thajsku. Řeč je o novém Xiaomi Redmi Note 6, který je nástupcem Redmi Note 5, jehož máme v povědomí zejména díky velmi zajímavému poměru výkonu a ceny. Ve stejném duchu pokračuje i Note 6, samozřejmě s několika málo vylepšeními a rovnou se čtyřmi fotoaparáty.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro katalog rozměry a hmotnost: 158 × 76 × 8,2 mm

displej: 6,3'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 280, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 68 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: zatím nepředstaven

Novinka je osazen 6,26" displejem s rozlišením 2 280 × 1 080 pix a poměrně velkým výřezem. Zobrazovací panel je věrný poměru stran 19:9, ovladače systému najdete ve spodní liště displeje. Záda vypadají hodně podobně jako u Redmi Note 5. Ve vystouplém fotomodulu á-la iPhone X najdeme 12MPx snímač (f/1.9), který doplňuje „rozmazávací“ 5MPx snímač (f/2.0). Selfie kamerka je dvacetimegapixelová a doplňuje ji ještě 2MPx snímač. U všech čtyř fotoaparátů vsází Xiaomi na umělou inteligenci, která vylepší bokeh, portrétní snímky či rozpozná až 206 různých typů scén.

Redmi Note 6 je postaven na Snapdragonu 636 a 4GB RAM. Interní úložiště je 64 GB, do budoucna by však měly být oznámeny i další paměťové verze. Baterie má kapacitu 4 000 mAh, v telefonu je předinstalován Android 8.1 Oreo s grafickou nadstavbou MIUI 10. Smartphone půjde v Thajsku o prodeje v černé, modré a růžovozlaté, v přepočtu zhruba za 5 700 Kč vč. DPH. Dostupnost globální verze, která se dostane i do ČR, zatím zveřejněna nebyla.

První pohled na Xiaomi Redmi Note 5:

Zdroj Facebook