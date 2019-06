Xiaomi si střílí samo ze sebe. Spustilo kampaň „Vyhněte se výřezu v displeji!“

Ne každá marketingová akce je dvakrát zdařilá, a tentokrát o tom může vyprávět čínské Xiaomi. Na podporu globálního prodeje Xiaomi Mi 9T, což je evropská varianta nedávno představeného Redmi K20, si Xiaomi ze všech funkcí telefonu vybralo výsuvnou selfie kamerku, o kterou opřelo svou marketingovou kampaň.

Ta má podtitul „Beware The Notch!“, tedy v překladu „Vyhněte se výřezu!“. A na třech videích Xiaomi ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby byl výřez pro selfie k dispozici u jiných profesí, tj. kadeřníka, zubaře nebo v kosmetickém salonu. Číňané to vzali trochu zeširoka, z videí si máme odnést zejména to, že výřez v displeji rozptyluje, takže nedáváte pozor na to, co vlastně děláte...

Vyhněte se výřezu, část první:

Jenže Xiaomi si střílí do vlastních řad, dělá, jako by výřezy nikdy nepoužívalo, přitom s výřezy v displeji prakticky přišlo v první vlně a u spousty svých telefonů je používá dodnes. Namátkově se jedná např. o tyto smartphony:

Vyhněte se výřezu, část druhá:

A ani displej bez výřezu není u Xiaomi nic nového, např. řada Mi Mix je na trhu již několik let, a bez výřezu se vždy dokázala obejít. Na druhou stranu si Xiaomi umí vystřelit i samo ze sebe, což o mnoha dalších výrobcích na trhu neplatí. Spíše než kampaň Mi 9T nás však zajímá, kdy se do Evropy dostane podstatně zajímavější a funkčně našlapaný Mi 9T Pro, alias Redmi K20 Pro. Ten by totiž mohl stávajícím flagshipům konkurence s vhodně zvolenou cenou pořádně zatopit.

Vyhněte se výřezu, část třetí: