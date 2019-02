Xiaomi spojilo síly s Qualcommem. Rychlá bezdrátová nabíječka nebude stát moc

Xiaomi na veletrhu MWC představilo novou bezdrátovou nabíječku, na které firma spolupracovala s Qualcommem. Ten se již delší dobu netají tím, že chce do bezdrátových podložek dostat zrychlené nabíjení Quick Charge, které má být bezpečné a spolehlivé. Qualcomm přitom nechce konkurovat zavedenému standardu Qi, jde mu spíše o zachování kompatibility, k čemuž má pomoci i nový certifikační program.

Jeho prvním výstupem je nenápadná bílá bezdrátová nabíječka od Xiaomi s modelovým označením MDY-10-EP, která byla představena spolu s Xiaomi Mi 9. Papírově má mít nabíječka napájecí výkon 20W. Na její spodní straně jsme se však dočetli o maximálním výkonu až 25W! A protože jsou zařízení značky Xiaomi známy slušným poměrem výkon/cena, mohla by to být právě tato rychlá nabíječka, která by mohla daleko více zpopularizovat bezdrátové dobíjení. To dnes naráží zejména na vyšší ceny nabíjecích podložek a také na dlouhou dobu samotného nabíjení.

První pohled na Xiaomi Mi 9:

Xiaomi však prováhalo ideální příležitost jak se na mobilním trhu odlišit - bezdrátovou nabíječku mohlo rovnou přibalit do základní krabice Mi 9.

Zdroj Qualcomm