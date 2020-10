Xiaomi ukázalo v akci UWB. Na zařízení chytré domácnosti jen namíříte telefon

UWB je ve světě smartphonů velký pojem, protože tato přenosová technologie má v segmentu smartphonů i chytré domácnosti velký potenciál. UWB se dostalo i do nového Xiaomi Mi 10 5G, a čínský výrobce na videu prezentuje jednu z výhod UWB. Při ovládání zařízení chytré domácnosti bude stačit na domácí audio, bezdrátovou lampu nebo na televizi jen namířit smartphone a následně nastavit to, co potřebujete. Prakticky tak obejdete centralizovanou aplikaci sdružující chytrá zařízení v domácnosti, základní obsluha tak bude o dost rychlejší.

Ukázka ovládání chytré domácnosti pomocí UWB:

Ovládání zařízení chytré domácnosti vypadá velmi jednoduše, jako byste měli v ruce dálkový ovládač od televize. Směrování UWB je překvapivě dost přesné a to s odchylkou +/- tři stupně. U chytrých zámků bude použit stejný přístup, takže na něj budete muset jen přímo zamířit telefonem. Pokud tedy kolem vstupních dveří jen projdete, chytrý zámek se neodemkne. Xiaomi, stejně jako Samsung, používá ve svých telefonech UWB čipy od společnosti NXP Semiconductors.

Via AndroidAuthority