Xiaomi v Madridu 24. července představí Mi A2 a Mi A2 Lite. A tady jsou první fotky

Xiaomi pokračuje s představování novinek, tentokrát svolalo akci „Global Launch“ do španělského Madridu, kde 24. července představí Xiaomi Mi A2 a Mi A2 Lite. Jedná se o nástupce loňského Mi A1 s čistým Androidem, který byl tak trochu experiment, ovšem odezva na něj byla nad očekávání pozitivní. Čínský výrobce tedy představí hned dva nástupce, kteří budou opět zařazeni do programu Android One. Mimo „čistého“ Androidu (bez MIUI) to znamená i distribuci aktualizací mezi prvními, a to přímo od Googlu.

Xiaomi Mi A2 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7.3 mm, 168 g

displej: 6", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 32 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 010 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx (5 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), blesk ?

Xiaomi Mi A2 má být upravenou verzí Mi 6X, která byla představena v dubnu. Mi A2 tak poběží na osmijádrovém Snapdragonu 660 (4 × 2,2 GHz + 4 × 1,8 GHz), operační paměť začíná na metě 4GB a končí až u 6GB, interní úložiště má být k dispozici v 32, 64 nebo 128GB variantě. Telefon dostane 5,99" zobrazovací panel s poměrem stran 18:9 a rozlišením Full HD+. Oproti Mi 6X má být novinka o něco kompaktnější. Na zadní straně zůstává duální fotoaparát (20 MPx + 12 MPx), použité snímače dodalo Sony. Pro selfiemaniaky je připravena kamerka s rozlišením 20 MPx.

​V nabídce nechybí LTE, podpory NFC jsme se však nedočkali. To stejné platí i o sluchátkovém jacku, k němuž vám alespoň Xiaomi přibalí redukci z USB-C. Poměrně velkou raritou je přítomnost infraportu - to se dnes v mobilní branži už tak často nevidí. Ceny Xiaomi Mi A2 mají být po přepočtu z polských zlotých následující:

4GB RAM, 32GB paměť - 7 800 Kč

4GB RAM, 64GB paměť - 8 400 Kč

4GB RAM, 128GB paměť - 9 600 Kč

Xiaomi Mi A2 Lite bude ořezanou verzí á dvojky. Displej s rozlišením 2 280 × 1 080 pix a poměrem stran 19:9 bude mít úhlopříčku 5,84", reproduktor, potřebná čidla a 5MPx selfie kamerka se vměstnají do jeho výřezu. Na zádech se musíte spokojit s duálním fotoaparátem v konfiguraci 12 MPx (f/2.2) + 5 MPx.

Xiaomi Mi A2 Lite katalog rozměry a hmotnost: 149 × 72 × 8.8 mm, 178 g

displej: 5.8", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 160, 416 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 32 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk ?

Použitým čipsetem bude Snapdragon 625, vybrat si budete moci z variant 3GB/32 GB nebo 4GB/64GB. První cifra se vztahuje k RAM, druhá k internímu úložišti. Oproti vybavenějšímu dvojčeti bude mít A2 Lite microUSB konektor a nezapomnělo se ani na 3,5mm jack. Baterie bude mít kapacitu 4 000 mAh, tj. o necelých 1 000 mAh více, než u Mi A2. Ceny Mi A2 Lite mají být po přepočtu následující:

3GB RAM, 32GB paměť - 5 400 Kč

4GB RAM, 64GB paměť - 6 300 Kč

Produktové video Xiaomi Mi 6X, Mi A2 bude stejné až na MIUI:

Zdroj gsmmaniak[1], [2]