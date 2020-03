Xiaomi vstupuje do mobilního gamingu, stává se hrdým partnerem týmu Inside Games

Chytré telefony změnily svět. Hraje na nich 2,4 miliardy lidí, drží 51 % herního trhu a popularita některých titulů vzrostla natolik, že se na turnajích soupeří o miliony korun. Obrovský potenciál vidí i přední technologická značka Xiaomi, a tak se rozhodla podpořit talentované hráče týmu Inside Games při reprezentaci v zahraničí.

„Spojení Xiaomi s týmem Inside Games je skvělou příležitostí pro obě strany. Xiaomi je progresivní značka, která vyvíjí špičkové technologie a podporuje moderní trendy, mezi které beze sporu patří i esport. Tým Inside Games patří k absolutní špičce a s blížícím se Masters Tour v Los Angeles má Xiaomi příležitost být u historického úspěchu pro Českou republiku,“ říká Ondřej Jirovec, ředitel firmy Beryko, která značku Xiaomi v ČR zastupuje (www.xiaomicesko.cz).

„Osobně jsem z partnerství s Xiaomi nadšený, spojení esport týmu s výrobcem smartphonů je naprosto logický krok. Do Los Angeles se chystáme s titulem Hearthstone, který je možné rovnocenně hrát jak na počítači, tak na mobilu. My ale jak při tréninku, tak na turnajích volíme smartphone – jednak je finančně dostupnější, ale hlavně lze hrát kdykoliv a kdekoliv,“ doplňuje majitel esport týmu Inside Games Vojtěch Klapuch (www.insidegames.cz).

Nespornou výhodou mobilních her je jejich finanční dostupnost. Abyste mohli bez kompromisů hrát PUBG Mobile nebo Fortnite, stačí investovat několik málo tisíc korun. A právě Xiaomi takové telefony nabízí – například model Redmi Note 8 Pro s technologií LiquidCool. To je kapalinové chlazení, které umožní dlouhé hodiny hrát i ty nejnáročnější tituly, aniž by se telefon přehříval.

O společnosti Xiaomi

Xiaomi je čínská technologická firma založená teprve v roce 2010 a dlouhé roky byla označovaná za největší a nejúspěšnější startup na světě. Při vstupu na burzu před dvěma lety šlo o největší IPO od roku 2014 (Alibaba). Xiaomi je čtvrtý největší výrobce mobilních telefonů na světě, na českém trhu drží druhé místo a stále roste.

O týmu Inside Games

České esport týmy s dlouholetou tradicí, který podporuje mladé talenty napříč herními tituly. V karetní hře Hearthstone exceluje dvojice hráčů Jobsad a Norwis, kteří se pohybují v absolutní evropské špičce. K největším úspěchům patří účast na prestižním Masters Tour Soul 2019, medailová umístění v tuzemských ligách a turnajích. Díky tomu se dvojici podařilo probojovat na turnaj Masters Tour v Los Angeles, kam se dostane jen 300 nejlepších hráčů z celého světa. Celkem se bude hrát o 11,5 milionu korun.