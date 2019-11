Xiaomi vyhlašuje mezinárodní fotosoutěž. Vítězové si rozdělí výhry v hodnotě téměř milion korun

Xiaomi pořádá v pořadí už třetí ročník mezinárodní fotografické soutěže Xiaomi Photography Challenge 2019. Zúčastnit se může každý majitel některého ze smartphonů Xiaomi nebo Redmi, kterým pořídí soutěžní snímek a zašle do soutěže. Letošním tématem fotovýzvy je „See the World“, soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích: See the Details, See the Night, See the Season a See the Faces.

Vítězové si rozdělí hotovost a věcné výhry v podobě smartphonů Xiaomi v celkové hodnotě 40 tisíc amerických dolarů (cca 925 tisíc korun). 40 nejlepších snímků do finále vyberou fanoušci z komunity Mi Fans, o finálních vítězných fotkách rozhodne odborná porota. Výsledky budou zveřejněny 5. února 2020.

První ročník fotosoutěže Xiaomi Photography Challenge proběhl v roce 2017 s přihlášenými 13 tisíci soutěžícími. Loni se počet účastníků zvedl na 90 tisíc. Přihlášky do letošního ročníku již odstartovaly. Podrobnosti o pravidlech a způsob, jak se do soutěže zapojit, bude naleznete na těchto stránkách.