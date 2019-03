Xiaomi Yi Mirror Dash Cam: Zajímavá kombinace má své mouchy i zdrcující trumfy

Umístit kameru do zpětného zrcátka v autě zní jako skvělý nápad, umístit sem displej zní taky lákavě, a když si na něj pustíte záběr ze zadní kamery s tím, že zaparkujete na centimetr přesně, bude to celé dávat smysl. Nápad je dobrý, ale realizace místy trochu kulhá a je potřeba si uvědomit, že tento produkt není jen o technice, ale také o montáži.

Co je vlastně součástí balení

V první řadě je to samotné zrcátko, které ve vypnutém stavu vypadá docela obyčejně. Byť je asi větší než to, co máte v autě: 315 × 80 mm (pozor tedy na stínítka). Pomocí výsuvných nožiček a dvou gumových pásků přichytíte Xiaomi Yi Mirror na vaše stávající zpětné zrcátko v autě. Při určitém úhlu uvidíte uprostřed zrcadla displej.

Samotné uchycení zrcadla není až takový problém, ale ten zbytek už vyžaduje trochu kutilství. Na horní straně zrcátka najdete Mini-USB konektor, který celé zařízení napájí a nabíjí, uvnitř je malá baterie, které dovolí nahrávat ještě několik sekund poté, co jste vytáhli klíče ze zapalování. Což může být klíčové třeba při havárii, kdy může napájení selhat, případně se utrhne kabel, ale záznam bude pokračovat. V balení tak najdete napájecí kabel o délce 3,5 m a „zapalovačový“ adaptér. Pokud chcete instalovat na trvalo, nezbývá než sundat vnitřní obložení vozu a nějakou smysluplnou cestou dostat kabel od zásuvky až k zrcátku.

Druhý kabel, který můžete, ale nemusíte použít, je pro couvací kameru. Konektor je znovu na horní straně zrcátka, znovu je zalomený do pravého úhlu, ale jedná se o 3,5mm jack, kabel má 6 metrů. Konektor pro kameru je proprietární, takže k němu připojíte jen kameru v balení a žádnou jinou. Ta je vybavena vlastním držákem, které lze přilepit anebo přišroubovat. Od kamery vede drát s konektorem v délce asi 45 cm. Z proprietárního konektoru vede ještě jeden samostatný vodič s délkou asi 1,5 m, ten se připojuje na kladný pól parkovacích světel. Jde vlastně o inicializaci kamery: pokud se na vodiči objeví napětí, tak to znamená, že máte zařazenou zpátečku. Výsledkem je to, že v zrcátku uvidíte obraz ze zadní kamery.

Přiznám se, že bych montáž raději svěřil automechanikovi. Vytrhat „tapecírung“, natahat kabely, rozebrat světlo… Na tohle bych si troufl asi jen u staršího vozu. Každopádně, montáž není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát a je potřeba na to pamatovat.

Displej, co (ne)uvidíte

Přímo uprostřed zrcátka najdete 4,3" displej s rozlišením 800 × 480 px. Papírová hodnota nic moc, ale je potřeba myslet na to, z jaké dálky na zrcátko díváte a kolik detailů vlastně potřebujete vidět. U smartphonu bych asi nadával, tady jsem žil celou dobu testování v domnění, že rozlišení displeje je mnohem větší. Svůj podíl na tom pochopitelně má také viditelnost displeje.



Fotit displej v zrcátku je nadlidský úkol, budete mi tedy muset věřit, že viditelnost ve dne i v noci je velmi dobrá a obraz v zrcátku vůbec nevadí.

Jednoduše vidíte odraz jako u klasického zrcátka, ale když „přeostříte“, můžete vnímat dění na displeji. Jedno neomezuje druhé, a to ani v noci. Překvapilo mě, jak dobře to funguje, jak je hezky vidět displej i odrazová plocha. Panel můžete vypnout tlačítkem ve spodní části zrcátka, nebo nastavit automatické vypnutí třeba po minutě, ale také může být vidět obraz neustále. Ve vypnutém stavu je displej prakticky neviditelný.

Trochu mi vadilo, že je displej dotykový. Ono toho k ovládání sice není úplně moc a dá se to dělat i přes telefon, když už sáhnete na displej kvůli zastavení nahrávání, nebo chcete obraz v obraze ze zadní kamery, musíte sáhnout na zrcátko, což vám otisk prstu připomene při každém pohledu. Většinu nastavení jde spravovat přes aplikaci, ale na těch několik málo funkcí mohl výrobce pamatovat alespoň malým tlačítkem, třeba pro zastavení/spuštění nahrávání, nebo pro přepínání obrazů z kamer.

Jak to celé funguje

Podobně jako jakákoli kamera v autě: do zrcátka vložíte paměťovou kartu, na kterou se kontinuálně zaznamenává dění z přední a případně i zadní kamery. Když dochází místo, přepisuje se nejstarší záznam. Čím větší máte kartu, tím více do historie se můžete dostat. Sám výrobce udává přibližné hodnoty, u 1GB karty můžete zaznamenat asi 45 minut, pokud máte připojené obě kamery. Asi 1 hodinu záznamu, pokud používáte jen přední kameru. U 64 GB karty už jsou časy pochopitelně delší; 8 hodiny je pro přední kameru a 6 hodin pro obě kamery.

V zrcátku je akcelerometr, pokud ten vyhodnotí větší otřes, uloží několik sekund před a po do speciálního videa, které se nepřepisuje. A uvidíte jej odlišené i v aplikaci.

Stran kvality videi nemám moc co namítnout: 2Mpx senzor umí Full HD rozlišení a 30 fps, které ve dne a za lehkého šera mají svou vypovídací hodnotu. Díky šířce záběru 138° vidíte skutečně všechno, co se před autem děje, a navíc je záběr stabilizovaný. Přední kamera je v jakémsi „tubusu“, který se dá lehce polohovat nezávisle na zrcátku, což se hodí, pokud se u řízení střídá více lidí a každý si se zrcátkem trochu pohne. Na druhou stranu pak musíte pokaždé kontrolovat, co vlastně kamera vidí.

Ukázkové video z přední kamery:

Úplně spokojený ale nejsem se natáčením v noci, kde je sice vidět, co se děje, ale protáhlé šikmé odrazy zdrojů světla jsou hodně nepříjemné. A jednoduše jsem už viděl lepší záběry z kamer do auta. K zadní kameře mám prakticky stejné výhrady, v noci je obraz spíše průměrný, přes den velmi dobře použitelný. Jediný rozdíl je rozlišení maximálně 720p a také nepatrně menší šířka záběru.

Ukázka nočního záběru:

Zrcátko komunikuje s telefonem pomocí Wi-Fi (výrazně rychlejší než Bluetooth), přes tu můžete také jednotlivé video záznamy stahovat. Aplikace je dostupná jak pro iOS, tak pro Android a dovolí vám nastavit citlivost čidla registrující otřesy, jas displeje, jak dlouhá mají být jednotlivá videa (defaultně dělá zrcátko klipy s délkou 1 min).

Aplikace je docela jednoduchá a přehledná, český překlad má rezervy, ale to může vyřešit update. Je škoda, že zrcátko umí Wi-Fi jen vytvořit, bylo by super, kdyby se umělo i na existující Wi-Fi připojit; třeba pokud máte v autě LTE router, musíte se přepínat mezi dvěma W-Fi.



V první záložce uvidíte to, co zrovna vidí kamery, druhá řadí nahraná videa (maják znamená zamknuté video se zaznamenaným otřesem). Ve třetí záložce je nastavení – prakticky totožné s tím na displeji zrcátka.

Závěr

Chytré zrcátko s kamerou mi připadá jako docela dobrý nápad, který ve finále může působit daleko méně nápadně než klasická kamera. Na druhou stranu: montáž není úplně triviální, konektivita s telefonem funguje také podle toho, jak se jí zrovna chce, a videa natáčená v noci by mohla mít o něco vyšší kvalitu. Pokud máte starší automobil, kde se nebojíte rozebrat vnitřní obložení a provrtat zadní nárazník pro umístění kamery, tak to určitě má smysl.

Plusy a minusy

+ Kvalita videa ve dne

+ Displej přímo v zrcátku

+ Přehledná aplikace

+ Po namontování velmi nenápadné řešení

- Kvalita videí v noci

- Netriviální montáž

- Dotykový displej v zrcátku

- Wi-Fi spojení není úplně stabilní