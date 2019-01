Xiaomi zakládá další samostatnou značku. Redmi odstartuje s 48Mpx foťákem

Od nynějška už žádné Xiaomi Redmi ale Redmi by Xiaomi. Řada Redmi se v portfoliu čínského výrobce stala natolik důležitou, že z ní Xiaomi vytvoří samostatnou značku. Situace je podobná jako u Poco by Xiaomi, výrobce využije stávající prodejní kanály a infrastrukturu Xiaomi, marketing bude samostatný. Čistě pod značkou Xiaomi zůstanou smartphony spadající do řady Mi.

Alespoň v počátcích novému projektu mateřské Xiaomi výrazně pomůže. Výkonný ředitel Xiaomi, Lei Jun, s předstihem vystavil na sociální síť Weibo fotografie připravované prvotiny, která by se měla nazývat Redmi X (kódové označení „Little King Kong“). Na snímcích vidíme smartphone s kovovým šasi a skleněnými zády, na nichž je logo Redmi, čtečka otisků prstů a také největší zbraň - 48Mpx fotoaparát! Ten je ještě doplněn sekundární kamerkou a celý modul výrazně vystupuje nad plochu zad. Od foťáku se očekávají výrazně kvalitnější noční snímky.

Podpatkový „crash test“ připravované prvotiny od Redmi:

Barvy budou tři, ke klasické černé se přidá gradientní modrá a růžová. Na horní hraně bude přítomen 3,5mm jack, na hraně spodní USB-C konektor a dvojici reproduktorů. Šéf Xiaomi sice neodhalil vzhled čelní strany, dřívější spekulace napovídají, že smartphone dostane 6,3" displej s kapkovitým výřezem krytý 2,5D sklem. Výpočetní výkon zřejmě dodá Snapdragon 660 či nový Snapdragon 675, baterie má být 4 000mAh. Zbytek specifikací telefonu se dozvíme již zítra. Redmi totiž v Pekingu pořádá tiskovou konferenci, kde by značka měla oznámit své další cíle a možná i další smartphony.

Odolnost displeje nového Redmi X otestovala i „pánská skupina“:

Via Gizmochina