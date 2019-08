Xperia 1 zatím nepomohla. Sony prodalo nejméně smartphonů za posledních 9 let

Také Sony v těchto dnech vydává kvartální výsledky hospodaření za druhé kalendářní čtvrtletí 2019. Výroba a prodej smartphonů byly začátkem roku sloučeny do jediné divize EP&S (Electronics Products and Solutions) spolu s televizory a fotoaparáty. Z výsledků lze ale vyčíst výkon původní samostatné mobilní divize. Ani tentokrát nezazářila, ale dokázala se udržet v černých číslech.



Smartphony Xperia jsou nově součástí společné divize s fotoparáty a televizory. Sony ale naštěstí uvádí i parciální výsledky za bývalou mobilní divizi (Zdroj: Sony)

Tržby z prodeje mobilních zařízení činily v dubnu až červnu letošního roku 100,6 miliardy jenů (cca 21,8 miliardy korun), což je meziroční pokles o 23 %. Vlivem razantních úsporných opatření v rámci nově vzniklé divize se podařilo ušetřit na provozních nákladech, a tak ani při klesajících tržbách mobilní byznys nespadl do ztráty a přinesl zisk ve výši 1 miliardy jenů (cca 217 milionů korun).



V rámci Sony Corporation zůstává nejvýdělečnější herní divize PlayStation (Zdroj: Sony)

To ovšem neznamená, že se Sony odrazilo ode dna. Podle informací portálu XperiaBlog.net výrobce ve sledovaném období prodal pouze 900 tisíc kusů smartphonů Xperia, což je nejslabší výsledek za posledních 9 let. V předchozím prvním čtvrtletí 2019 to bylo 1,1 milionu kusů. Vypadá to, že nová Xperia 1 zatím nemá takový prodejní účinek, jaký si společnost představovala, anebo se čísla ještě nestačila zcela promítnout, protože do Evropy se špičkový smartphone dostal až v průběhu června.