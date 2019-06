Xperia Ace na živých fotkách. Podívá se nejnovější „Compact“ i mimo Japonsko?

Sony začátkem roku zklamalo mnoho svých příznivců, když na dotaz médií potvrdilo, že nadále nepočítá s produktovou řadou Compact, která v minulosti reprezentovala výborně vybavené vlajkové smartphony v malém kompaktním provedení. Poslední z roku je loňská Xperia XZ2 Compact.

Na jaře přece jen svitla naděje – Sony představilo v Japonsku model Xperia Ace, který sice na špičkovou výbavu nedosahuje, ale svými rozměry by se po bok „kompaktů“ zařadit mohl. V těchto dnech už telefon v Japonsku prodává, živé fotografie přinesl mezi jinými i tamní portál Watch Impress.

Protože telefonů s pětipalcovým Full HD+ displejem na trhu mnoho nenajdeme, stále ještě existuje šance, že při slušné domácí poptávce po modelu Xperia Ace by se telefon mohl podívat i za hranice Japonska. Určitým vodítkem by podle portálu Xperiablog.net mohlo být zařazení modelu s kódovým názvem J3137 do databáze UAProf, která sdružuje informace o bezdrátových zařízeních. Zda se ale tato spekulace potvrdí, není v tuto chvíli jisté.