Xperia XZ2 Premium: Duální foťák poprvé u Sony a rovnou se 4K HDR nahráváním

Sony po dvouměsíční odmlce připravilo vylepšenou verzi svého topomodelu Xperia XZ2, který byl oznámen v únoru. Novinka přináší 4K displej a hlavně, u Sony vůbec poprvé, duální zadní fotoaparát. Špičkový smartphone byl však uveden „jen tak“ formou tiskové zprávy, žádná tisková konference ani živý stream se nekonal. Tak trochu to vypadá, že se Sony za nový model stydí, přitom vůbec nemá proč!

Xperia XZ2 Premium navazuje na Xperii XZ2 (první pohled zde), oba smartphony jsou si vzhledově velmi podobné, protože ctí designovou linii Ambient Flow. Pro nezaujatého uživatele tak telefony vypadají jako vaničky se zaoblenými rohy. Novinka navíc nabídne displej s větším rozlišením, duální fotoaparát a také kvalitnější audio.

Telefon je opět postaven na Snapdragonu 845, jehož doplňuje 6GB RAM. V případě XZ2 byla operační paměť „jen“ 4GB. Telefon má rozměry 158 × 80 × 11,9 mm a vaši kapsu zatíží 236 gramy. Pod zadní kryt se vměstnala baterie o kapacitě 3 450 mAh. Stěžejním prvkem je použitý IPS LCD displej. Ten na úhlopříčce 5,8" zobrazuje matici 3 840 × 2 160 pix (4K), která značí skvělou jemnost displeje 760 ppi. Na rozdíl od XZ2 zachovává panel tradiční poměr stran 16 : 9.

Nový obrazový procesor Aube

Přední pětimegapixelová selfie byla upgradována na rozlišení 13 MPx (f/2.0 se snímačem 1/3,06" Exmor RS), zadní straně dominuje duální fotoaparát. Hlavní 19MPx snímač (f/1.8, 1/2.3" Exmor RS) zaznamenává barvy, druhý 12MPx snímač (f/1.6, 1/2.3" Exmor RS) pořizuje monochromatické snímky. Druhý snímač také zaznamená více světla, které je využito při skládání obrazu z obou snímačů obrazovým procesorem Aube.



Sony Xperia XZ2 Premium v obou barevných variantách. Která se vám líbí víc?

Sony udává, že při focení můžete pro fotografie využít až ISO 51200, resp. 128000 ISO při natáčení videí. Fotografie v hraničních hodnotách ISO budou hodně zrnité, ovšem na mobilní poměry se jedná o zatím nedosažený rozsah. U duálního fotoaparátu samozřejmě nechybí zvýraznění objektu na popředí se současným rozmazáním pozadí. Ve speciálním režimu můžete část fotky zbavit barev, aby focený objekt lépe vynikl. Dále zůstává podpora natáčení 4K HDR videí i superzpomalených videí s 960 FPS.

Sony Xperia XZ2 Premium disponuje zvýšenou odolností IP68 i bezdrátovým nabíjením, samostatný 3,5mm sluchátkový konektor však opět chybí. Sony zatím není sdílné, co se týče distribuce a koncové ceny. Víme jen to, že se má telefon na trh dostat v průběhu léta, a to ve dvou barevných variantách – Chrome Black a Chrome Silver. Na obě se můžete podívat v galerii v úvodu článku.