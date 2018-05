Xperia XZ2 Premium přijde v půlce srpna do Japonska. Ostatní země si nejspíš počkají ještě déle

Sony Xperia XZ2 Premium je tak trochu záhadný produkt. Sony jej sice představilo poměrně nenápadně prostřednictvím globální tiskové zprávy už před měsícem, ale od té doby je o ceně nebo dostupnosti na jednotlivých trzích „ticho po pěšině“. Produkt dokonce není zalistovaný ani na evropských stránkách Sony Mobile, česká mutace není výjimkou.

Podle posledních zpráv zveřejněných portálem XperiaBlog.net to vypadá, že nejdřív se prodeje novinky dočká Japonsko, ale i tak v poměrně pozdním termínu v polovině srpna. To by pro Evropu mohlo znamenat ještě pozdější uvedení a zřejmě také druhou premiéru Xperie XZ2 Premium na veletrhu IFA 2018 v Berlíně.

Sony Xperia XZ2 Premium na produktovém videu:

Tento postup by nakonec dával smysl. Sony dnes není v pozici, kdy by si mohlo dovolit uvádět kompletní vrcholné portfolio každého půl roku jako v minulosti, a tak se zřejmě uvádění zásadních produktů přenese do vhodnějšího ročního intervalu – na jaře to bude vždy základní top model a jeho kompaktní verze (aktuálně Xperia XZ2 a XZ2 Compact), na podzim pak nejlépe vybavený model s tradičním přívlastkem Premium.