XPhone bude první blockchain telefon. Decentralizace má mít spoustu výhod

Na veletrhu MWC se ukázal i startup Pundi, který nám poprvé v akci ukázal svůj blockchainový smartphone XPhone. Z vnějšku se nejedná o nic světoborného. Hardware je zasazen v přísně hranatém kvádru, výrobce neměl ani sebemenší snahy o zakulacení těla. Vpravo čekejte regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko, ve spodní hraně nechybí hlavní reproduktor a USB-C. Na zádech čeká na nasazení do akce jeden fotoaparát a čtečka otisků prstů.

O běžné hardwarové parametry tady ale nejde. Jedná se o tzv. blockchainový smartphone, který běží na systému Function(x), který je derivátem Androidu 9.0 Pie. Ve skutečnosti však zařízení nabízí duální prostředí, které vám umožní plynule se přesouvat mezi veřejným a blockchainovým prostředím. Stačí z domovské obrazovky potáhnout do strany.

Výrobce si od blockchainu slibuje větší bezpečnost komunikace a také citlivých dat. U vystavovaného prototypu nám zástupkyně společnosti ukázala demoverzi Uberu, v němž je řidič i zákazník na blockchainu. Ani jedna ze stran nemusí do aplikace zadávat své soukromé údaje, jejich integritu zajišťuje blockchain. Zákazníkovi a řidiči stačí do aplikace po svým uzlem zadat jen přezdívku, čímž je verifikace uživatelů dokončena. Jistě, řidič by si do aplikace ještě přidal SPZ vozu, jinak však blockchainová verze nepotřebuje žádné další údaje. Žádné jméno, příjmení, bydliště ani číslo kreditní karty. Za dopravu platíte kryptoměnami.

XPOS jako platební terminál

Pundi nám také ukázal blockchainový hovor, který je šifrovaný a z pohledu možné špionáže nedohledatelný, při brouzdání na webu můžete přejít z protokolu http:// na šifrovaný fxtp://. Další funkce se ještě ladí (např. přímé zprávy a přenos souborů mezi zařízeními), protože smartphone půjde do prodeje až v průběhu roku a to za 499 dolarů. Co už však firma prodává (5 tisíc kusů po celém světě), je platební terminál XPOS, který umožňuje platby kryptoměnami v reálném čase. Pokud se kryptoplatby rozběhnou naplno, budou si muset obchodníci pořídit podobně vypadající terminál.

Platební terminál XPOS umožní platby kryptoměnami v reálném čase:

Stačí zadat částku a následně počkat na způsob platby. Buď půjde zaplatit přednabitou NFC kartou či kryptopeněženkou v mobilu. Ta má podobu samostatné aplikace od Pundi, kterou lze stáhnout na Google Play. Transakce trvá pár vteřin, následně z terminálu vyjede účtenka. Terminál XPOS spolupracuje s měnami BTC, ETH, BNB a NPXS. Za poslední zmiňovanou kryptoměnou stojí právě společnost Pundi. Uchytí se kryptosmartphone na trhu? To uvidíme až v následujících měsících.