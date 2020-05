Youtuberská sága s happyendem. Zlaté Apple Watch běží i po devíti měsících na dně jezera

Apple Watch Series 2 a novější jsou voděodolné do 50 metrů podle normy ISO 22810:2010. Tzn. jsou vhodné pro plavání, nikoliv potápění. Ale co když je potopíte na devět měsíců?

Je to velký příběh youtuberské generace. Youtuber JerryRigEverything kdysi vytvořil tři kusy pozlacených Apple Watch. Jedny dostala jeho manželka, druhé youtuberská supercelebrita Casey Neistat a třetí youtuber Dan z kanálu WHAT'S INSIDE? A právě Dan je krátce poté ztratil. Prostě se otevřel standardně dodávaný pásek s očkem a zlaté Apple Watch zmizely na dně jezera.

Proběhl pokus o jejich záchranu, ale byl neúspěšný. O devět měsíců později se záchranná akce opakovala – v teplejší vodě, se špičkovou technikou a profesionálním potápěčem a (jak jinak) youtuberem Jakem. Tentokrát se povedlo a hodinky se vrátily k Zakovi (JerryRigEverything). Ten je rozebral, vyčistil, opravil a zprovoznil.

Takže co bylo s hodinkami, které strávily devět měsíců na dně jezera? Zlatý povrch odolal bez poskvrnky, ale to asi neudiví. Displej má po obvodu světlý pruh, ale aktéři příběhu se shodli, že to vlastně vypadá cool, že to dodává charakter. Uvnitř byly mírně zkorodované konektory, stačilo je rozpojit a vyčistit, hodinky dostaly novou baterii a senzor pro Force Touch (poškozený při demontáži).

A to je vše, hodinky běží. Nutno však dodat, že je velké štěstí, že šlo o sladkovodní jezero, se slanou vodou by to bylo výrazně horší. Zak také dodává, že poškození vodou a koroze jsou pro elektroniku jako rakovina – nikdy nevíte, jak dlouho bude po opravě fungovat, jak rychle se koroze vrátí a jak rychle bude postupovat.