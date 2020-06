Za jídlo v restauraci zaplatíte bezkontaktně pomocí QR kódu přímo od stolu. Stačí smartphone s foťákem

Rychlé bezkontaktní placení mobilem se stává trendem a restaurace nejsou výjimkou. Většina stravenkových firem umožňuje platby bezkontaktní „obědovou“ kartou, některé podporují i platby mobilem vybaveným modulem NFC pomocí služeb Apple Pay a Google Pay. Dalším krokem pro usnadnění a zrychlení plateb za polední menu budou QR kódy.

Stravenková společnost Edenred se stává součástí platebního projektu Qerko, který využívá k platebním transakcím QR kódy. Jde o podobný princip, jaký využívají služby Alipay, Paytm nebo WeChat Pay, populární zejména v Číně a Indii. Do Qerka vyvíjeného českou investiční skupinou Miton (zakladatel portálů Heureka, Rohlik, GoOut) lze zapojit jak stravenkovou kartu Ticket Restaurant Card, tak i benefitní kartu Edenred Benefits. Mimo to lze do Qerka uložit i běžné platební karty.

Nečekejte na číšníka

Hlavní výhodou platbou přes QR kód je snadná dostupnost prakticky pro všechny smartphony – stačí k tomu jen nainstalovaná aplikace Qerko a funkční fotoaparát v mobilu. Proti klasickým bezkontaktním platbám na terminálu odpadá nutnost mít v telefonu funkci NFC, kterou některé levnější telefony nemusí být vybaveny.



Ukázka aplikace Qerko pro iOS

Druhou velkou výhodou je samoobslužnost a rychlost – platbu lze provést bez obsluhy restaurace nebo podniku, tím pádem nemusíte čekat na číšníka a v době obědové pauzy ušetříte drahocenné minuty. Platba je vždy přiřazena ke konkrétnímu stolu, na němž je umístěn unikátní QR kód. Když chcete zaplatit, stačí přiložit chytrý mobilní telefon se staženou aplikací, načte se celá útrata a strhne ze stravenkové karty.

Mapu s podniky, které přijímají platby Qerko, naleznete zde

Rozhraní plateb je přizpůsobeno tak, aby šlo zaplatit za všechny spolustolovníky dohromady, nebo vybrat jen vlastní položky a také přidat spropitné. Qerko zatím funguje zhruba ve 200 restauracích, podnicích nebo stáncích s občerstvením po celém Česku a plánuje další výraznou expanzi. Výhodou pro podniky je, že dokáže pracovat se všemi existujícími pokladními systémy.

Jak fungují platby Qerko v restauracích: