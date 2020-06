Za pět let bude k 5G síti připojena skoro třetina planety, odhaduje Ericsson

I když v současnosti vyvolává příchod 5G sítí až překvapivě velké kontroverze, za pár let to bude naprosto běžně používaná technologie. Myslí si to alespoň jeden z největších dodavatelů vybavení pro 5G technologie, švédský Ericsson. Z jeho červnové zprávy Mobility Report vyplývá, že na konci roku 2025 má 5G síť nějakým způsobem využívat 2,8 miliardy uživatelů na celém světě.



Prognóza: 190 milionů uživatelů 5G do konce roku 2020; do konce roku 2025 až 2,8 miliardy uživatelů

Ještě do konce letošního roku by podle prognózy Ericssonu mělo být na 5G síť napojeno zhruba 190 milionů lidí. Požadavek na připojení s vyšší kapacitou a rychlostí přitom neplánovaně urychlila koronavirová pandemie, kvůli které muselo mnoho lidí přejít z kancelářské práce na home office a pracovat z domu. Objemy přenesených dat se v první polovině letošního roku zvýšily o desítky procent. Největší podíl na zvýšení provozu vykázaly pevné domácí sítě, které zaznamenaly nárůst o 20–100 %. Mnoho poskytovatelů služeb však také zaznamenalo nárůst poptávky ve své mobilní síti.

Posílí připojení k mobilní síti v pevném místě

Ericsson předpokládá nárůst připojení k mobilním sítím v pevném místě, tzv. FWA (Fixed Wireless Access). Už dnes operátoři nabízí některé produkty tohoto typu s využitím 4G sítí (např. Pevný internet vzduchem přes LTE), s příchodem 5G sítí a jejich výrazně vyšší kapacitou i možností připojit k jednomu vysílači více terminálů se tento způsob FWA může stát jedním z primárních typů připojení, zejména v domácnostech.

Prognóza uvádí, že počet připojení pomocí FWA dosáhne do konce roku 2025 téměř 160 milionů. FWA bude představovat 25 % celosvětového datového provozu v mobilní síti. Odhaduje se, že na konci roku 2019 činil celosvětový datový přenos pomocí FWA sítí přibližně 15 % celkového globálního objemu. Nyní se předpokládá, že v roce 2025 vzroste přenos téměř 8krát a dosáhne 53 exabytů. To představuje 25 % celkového celosvětového datového provozu v mobilní síti.

Na některých trzích nicméně došlo v souvislosti s pandemií ke zpomalení růstu poptávky po 5G. Zpomalení je ale vyváženo jinými trhy, na nichž dochází ke zvýšení zájmu o tuto technologii. To přimělo společnost Ericsson zvýšit svůj odhad celkového počtu uživatelů 5G na konci roku 2020. Švédská společnost Ericsson má nyní uzavřených více než 93 komerčních 5G dohod nebo smluv s poskytovateli komunikačních služeb, z nichž 40 jsou aktivní sítě.