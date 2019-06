Za rok by v ČR mohly být první 5G sítě. Dražební část aukce má proběhnout v lednu

Ke spuštění prvních 5G sítí na území České republiky by mohlo dojít v červnu 2020. Tento časový horizont odhaduje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Plánovaná aukce kmitočtů má odstartovat na podzim letošního roku, samotná přihazovací fáze proběhne nejspíš v lednu 2020. Od dubna získají operátoři vydražené kmitočty 3,5 GHz a 700 MHz, které se uvolní po kompletním přechodu televizního vysílání na DVB-T2.

ČTÚ už dokončil podmínky aukce a do konce měsíce je chce předložit k veřejné konzultaci. S návrhem se seznámí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Evropská komise. Vláda by měla materiál schválit na konci prázdnin, během podzimu by mohla být aukce vypsána.

Stát by na výnosech z aukce kmitočtů mohl utržit okolo 8 miliard korun. Zároveň očekává příchod čtvrtého operátora a následné snížení cen za mobilní služby zejména pro zákazníky z řad domácností. Předběžný zájem o pozici čtvrtého hráče už projevil Nordic Telecom, o chystané aukci měla vláda informovat také některé zahraniční operátory.

Účast nových subjektů bude hodně záležet na podmínkách, které pro ně v rámci aukce ČTÚ vytvoří. Podle předběžných principů má být část spektra v prvním kole aukce vyhrazena pouze novým hráčům, naopak stávající operátoři by novému měli v případě získání přídělů umožnit národní roaming ve svých sítích.

