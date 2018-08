O Samsungu Galaxy Note 3 a hodinkách Galaxy Watch už jste si přečetli všechno důležité, teď vás vezmeme do zákulisí newyorkské akce. Jak je možné, že na MobilManii vyšel článek s fotkami a prvními dojmy krátce po začátku tiskové konference? Jak to, že prezentující na obřím projekčním pódiu nikdy nezapomenou, co mají říct? A konečně – k čemu jsou tři náramky na Filipově zápěstí?