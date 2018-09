Za týden se v Londýně ukáže nová Nokia. Model s pěti fotoaparáty to ale nebude

Finská společnost HMD Global, výrobce smartphonů Nokia, naplánovala tiskovou konferenci na 4. října 2018. V centru Londýna představí „nejnovější přírůstek do rodiny smartphonů Nokia“. Který model to bude a co od něj očekávat, to zatím úplně jasné není.



Pozvánka, kterou rozesílá výrobce Nokií, příliš konkrétní není

Nejvášnivější spekulace se dosud vedou okolo modelu Nokia 9, který by měl podle dřívějších úniků obsahovat dokonce pětici fotoaparátů na zadní straně. Poslední zprávy ale hovoří o tom, že prémiový model se odkládá až na rok 2019. Jaké podzimní eso tedy Nokia skrývá v rukávu?

Mohlo by jít například o model vyšší střední třídy, o kterém se zatím hovoří jako o Nokii X7. Tento způsob značení ale výrobce používá pouze v Číně, na globálním trhu by se tak novinka jmenovala nejspíš Nokia 7.1 Plus. Vyloučena není ani premiéra herního modelu. Vše se dozvíme příští týden přímo v Londýně.

Zatím posledním představeným modelem je Nokia 6.1 Plus: