Zábava v době koronavirové? Zkuste bezplatné streamování her do mobilu

Jak se při karanténě doma zabavit? Možností je spousta, mimo jiné raketově vzrostl zájem o hry. Ukážeme vám, jak si v mobilu zahrát ty nejlepší počítačové pecky. Úplně zadarmo.

Stáhněte si aplikaci GeForce Now, která je vstupenkou do světa streamovaných počítačových her. Uživatelé iPhonů mají smůlu, platforma je dále k dispozici pro PC, Mac a televize (s připojeným Nvidia Shield). Následuje registrace, dostanete přístup ke službě v režimu Free.

Za přístup ke cloudovému hraní sice nebudete platit, služba však má několik omezení. V prvé řadě je omezena délka jedné herní session na jednu hodinu (ale hned se můžete připojit zpět, počet sessions není omezený). Druhou komplikací je fronta. Pokud jsou servery plné, na spuštění her čeká až 500 hráčů. A vy jste na konci (nebo se do fronty vůbec nedostanete).



Volba členství - zdarma vs. vyprodáno. I s bezplatným členstvím si užijete haldu zábavy. Hláška typu „Jste 498. v pořadí“ vás nemusí děsit.

Omezení obejdete přechodem na placenou verzi (získáte prodloužení session na 6 hodin, RTX a přeskakování fronty). Bohužel, koronavirus způsobil, že je program „Founders“ kvůli obrovskému zájmu dočasně nedostupný. Patrně než přibudou další herní servery. Členství stojí 139 Kč/měsíc, prvních 90 dní je zdarma.

Hry bezplatné a ty, které máte koupené

Po spuštění mobilní aplikace se vám zobrazí knihovna her, která čítá spoustu známých titulů, např. World of Tanks, Fornite, Lineage II, Kingdom Come: Deliverance, Path of Exile, Tropico 6, Warframe, Assassin's Creed, Dark Souls II, Dungeons 3, Far Cry a další. V praxi si však můžete zahrát jen bezplatné tituly nebo ty, které máte zakoupené.



Ukázka z dostupných her ve službě GeForce Now

GeForce now je provázáno s platformami Uplay, Origin, Epic Games a Steam. Pokud tedy některou z nich používáte, není problém pokračovat s hraním všech podporovaných titulů, které máte koupené. A nebo lze hrát ty hry, které si nejdříve na daných herních službách zakoupíte. Ještě předtím si však můžete v GeForce Now vyhledat, zda je vybraná hra na dané platformě skutečně cloudově k dispozici. Navíc odpadá i nutnost neustálých aktualizací, záplat a updatů her. Jakmile si hru spustíte, je už vždy aktualizovaná na nejnovější verzi, takže se hned můžete vrhnout na hraní.

Většinu her, které vlastníte, si můžete zahrát na cloudu. Od GeForce Now si zatím drží odstup jen několik herních studií.

Nabídka her je rozsáhlá a žánrově velmi pestrá. A není to konečná nabídka, protože obsah streamovaných her se průběžně rozšiřuje. Nové tituly do GeForce Now přibývají každý čtvrtek. Už v únoru firma uvedla, že na „čekací listině“ má více než 1 500 počítačových her, které bude do služby přidávat postupně. V současné době však v nabídce chybí hry od několika významných studií. Před ostrým startem ze služby odešly studia Activision Blizzard, Bethesda, Square Enix, Capcom, Konami a Rockstar. A je otázkou, zda se do služby někdy vrátí. Třeba takové EA zatím GeForce Now kompletně přehlíží.



Úvodní obrazovka mobilní aplikace GeForce Now pro Android

V knihovně najdete i hry, které žádné speciální platformy nepotřebují, a vystačí si jen s loginem a heslem. Příkladem je např. Lineage II, World of Tanks, War Thunder nebo Magic The Gathering: Arena. Při prvním spuštění hry se otestuje vaše kvalita síťového připojení, a pokud vše projde bez problémů, můžete se pustit do hraní. Ideálním předpokladem je 5GHz Wi-Fi s šířkou pásma min 15 Mbit/s, ztrátovost packetů pod 2 %, letence pod 80 ms a ping pod 40 ms. Doporučené hodnoty jsou 50Mbit/s, 1% packet loss a zbytek hodnot pod 40 ms.



Analýza sítě odhalí, jak reálné je cloudové hraní na vaší internetové konektivitě. Hry pro ideální hratelnost doporučují myš, klávesnici nebo gamepad

Pokud bydlíte ve městě a data vám tečou přes páteřní optickou síť, nemusíte parametry vůbec řešit. Na periferiích a na vesnicích však bude dost záležet na kvalitě vašeho síťového připojení. Pokud dojde k horšení spojení během hraní, na displeji se zobrazí varování o nízké latenci nebo menší šířce pásma. Můžete tak očekávat určité zpoždění, které může např. do akčních her zasáhnout poměrně výrazně. I přesto, že jsem měl specifikace sítě lehce pod minimálními požadavky, nepozoroval jsem při hraní her různých žánrů žádný zásadní problém. A za to dávám palec nahoru.



Hra MTG Arena zobrazená na tabletu, s připojenou myší je hratelnost bezproblémová. Vlastně stejná jako na počítači

Samozřejmě budete potřebovat periferie. U většiny her je doporučena klávesnice a myš, které mohou být drátové (připojeny přes redukci do USB-C) či bezdrátové. U vybraných her je důsledně doporučen jeden z podporovaných gamepadů. Samozřejmě, k použití klávesnice a myši vás nikdo nenutí, spousta her bez nich ale bude nehratelná. Výjimkou je MTG Arena, kterou můžete hrát čistě dotykem prstů, byť některé akce ve hře dotykem nefungují. Pro zadání krátkých textů, např. jména a hesla, můžete využit softwarovou klávesnici.



Kingdom Come: Deliverance s mobilu s bezdrátovou klávesnici a kabelovou myší. Hru v cloudu si můžete zrcadlit i na domácí televizi...

A nebo se spolehnete na klávesnici hardwarovou, jen musíte ovládání hry patřičně nastavit. Třeba u Kingdom Come: Deliverance je v základu aktivní konzolový režim, v němž funguje jen myška a pak dotykové prvky na displeji. Stačilo však v nastavení přepnout ovládání hry na PC ovladače, takže tablet Galaxy Tab S4 zadokovaný v pouzdře s klávesnicí a připojenou myší přes USB-C už počítač svým sestavením hodně připomínal. Narazil jsem jen na problém s klávesou Esc, která na hardwarové klávesnici chybí, to však můžete vyřešit opět dotykovou klávesnicí nebo suplovat dotykovými prvky virtuálního gamepadu.



...a nebo je snad lepší hrát na tabletu s klávesnicí a myší? U GeForce Now jste pánem nad tím, kde si hru zahrajete. Mimo mobilních zařízení jsou podporovány i platformy PC a Mac

Další testovanou hrou byla akční World War Z. Hra zpočátku nechtěla reagovat na tabletovou klávesnici, stačilo však aktivovat dotykový gamepad a voilá! Klávesnice a veškeré akční klávesy začaly jako mávnutím kouzelného proutku fungovat. I přesto, že jsem při hraní zažil pokles kvality Wi-Fi sítě, ve hře se to nijak negativně neprojevilo. Nedocházelo k trhání obrazu, ani jsem najednou nebyl „najednou“ mrtvý, a to mohu potvrdit i o zvukové složce, která korespondovala s děním ve hře. I hraní akčních her je se v GeForce Now ukázalo jako bezproblémové.

GeForce RTX Trailer:

U vybraných her je k dispozici i cloudový ray tracing v reálném čase, který je však omezen na členství Founders. Týká se např. her Wolfenstein: Youngblood, Battlefield V nebo Metro Exodus. Ty si jinak můžete zahrát i v bezplatném režimu (pokud tedy hry na některých herních službách vlastníte), ale bez RTX v reálném čase. Samotný RTX se podepisuje pod kvalitnější simulaci fyzikálního chování světa a renderování objektů ve filmové kvalitě, důraz je tedy kladen na co největší realističnost při hraní her.



RTX si vychutnáte i na tabletu. Pokud bude hrát s aktivním RTX, hra vás doslova „vcucne“ do děje

A to jsme si mohli ověřit u hry Deliver Us The Moon, kterou jsme si zahráli přes klienta Steamu. Po spuštění si můžete vybrat hned ze tří verzí hry, základní dělení je na DX11 a DX12, u něhož můžete ještě volitelně zapnout RTX. Dojmy z hraní byly špičkové, a to i na tabletu. Uvěřitelné odlesky, stíny, oslepující pohledy do světel, realistická písečná bouře, to vše mě úplně vtáhlo do děje, takže byl problém hru, jejíhož žánru rozhodně nejsem fanoušek, vůbec vypnout! Je třeba uznat, že na malých mobilních displejích si RTX neužijete (a už vůbec kvůli tomu hry nekupujte), na tabletu už však přínosy RTX uvidíte zcela zřetelně.



Nastavení kvality streamu, ideální je automatika

Samotná kvalita streamování je variabilní. GeForce Now využívá maximální kvalitu podle kvality připojení, a doporučuji u tohoto chování zůstat. U Free i u Founder si můžete sice rozlišení nastavit ručně, ale v případě zhoršení spojení může být hra nehratelná. Na maximální kvalitu funguje stream ve Full HD s 60 fps, minimem je HD rozlišení s 30 fps. Samostatně lze zvolit kvalitu i pro mobilní stream, ten však nejdříve musíte povolit v nastavení, abyste si nedopatřením rychle nevyčerpali svůj FUP limit. A streamování přes mobilní data je dost datově náročné. Pět minut hraní znamenalo stažení 100 MB dat!

V současné době však dva ze tří tuzemských operátorů mimořádně nabízejí neomezená mobilní data. T-Mobile je poskytuje do 30. dubna, pouze si je musíte aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile. To stejné platí i pro mimofiremní zákazníky operátora O2. Pokud si ověříte aktivaci neomezených dat na svém čísle, můžete využívat GeForce Now přes mobilní data bez obav. Minimální podmínkou však bude připojení k sítím LTE a ideálně maximální úroveň signálu.

Evropská odpolední špička

Není pochyb, že je služba GeForce Now v současných týdnech využívána více, než kdy jindy. Dopolední hraní je často bezproblémové bez čekání, v odpoledních hodinách zátěž služby výrazněji narůstá. Večer se připravte na dlouhé fronty, takže se na vstup do hry načekáte dost dlouho.



Dlouhá fronta? Zkuste vzdálenější servery, dlouhé čekání se může zkrátit i na pár desítek vteřin

Existuje však jeden zlepšovák. Fronty se totiž stojí na vám nejblíže přiřazený server, kterým je v našem případě EU Central 3. Přes Nastavení - GeForce NOW - Umístění služby si můžete ručně přepnout na americké servery, které bývají v evropském odpoledni prázdnější (v USA je ráno, resp. dopoledne). Případně můžete vyzkoušet přepínat mezi dalšími pěti evropskými servery. Samozřejmě, přepnutí na USA nemusí být s ohledem na akční hry ideální s ohledem na absolutní hratelnost a špičkovou odezvu, ovšem alespoň se dostanete do hry. Konkrétně, v případě MTG Arena americký server vůbec nijak zásadně nevadí.



Při hraní se průběžně dozvídáte, kolik vám ještě z hodinové session chybí

Vcelku jsem si navykl i na hodinové session, při jejichž průběhu se vám na displeji čas od času objeví zbývající čas relace. Jasně, nejsem hráč, který by u počítače proseděl 10 hodin na jeden zátah, takže chápu, že někomu může hodinová limitace vadit. Po hodině můžete začít znovu, jediným omezením je nutnost uložit hru tam, kde jste skončili, popř. nezačínat další herní kola, pokud už nemáte dost zbývajícího času.

Proč streamovat PC hry?

Streamované počítačové hry v minulosti budily rozporuplné reakce, v současné době nabízí velkou variabilitu. Máte doma dvě děti a jen jeden počítač? Jedno dítě může hrát na PC, druhému zprovozníte GeForce Now a třeba pustíte zrcadlení z mobilu na televizi. U méně výkonných smartphonů zase není podporována hra Fortnite. S GeForce Now si tak můžete hru zahrát i na jinak „nekompatibilních“ strojích...

Představovací video služby GeForce Now:

...a tím nejsou myšleny jen telefony (minimem je Android 5.0 a 2GB RAM) ale také počítače. Můžete tak zůstat u „starého železa“, případně jen zvýšit rychlost internetového připojení. Pro příležitostné hráče značka ideál. Dalším bonusem je dostupnost her. Třeba několikrát zmiňovaný MTG Arena si na Androidu přímo nezahrajete, a tak je streamování s výbornou hratelností i v tomto případě vítaným bonusem. Aplikaci GeForce Now pro Android stahujte zde.