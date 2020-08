Zabije bakterie, nabije baterii a není drahá. Vyzkoušeli jsme UV čističku Samsung

Naše mobily jsou semeniště mikroorganismů a koronavirová pandemie problém zviditelnila. Lidé se začali zajímat o možnosti čištění a firmy reagují. Objevilo se několik projektů, ale Samsung je první z velkých značek, která i na český trh přináší UV Sterilizer. Navíc jej kombinuje s bezdrátovou nabíječkou.

Myšlenka je jednoduchá – na noc odložíte mobil do boxu, tlačítkem spustíte UV čištění a ráno jej vyndáváte nabitý a zbavený 99 % bakterií. Pokud jste zvyklí mít mobil u postele, tak vašim spoluspáčům může vadit hlasité pípnutí, které provází start i konec sterilizace (jeden cyklus trvá 10 minut, nabíjení pochopitelně běží dál). Probíhající sterilizaci indikuje zelená diodka, ale i kdybyste box otevřeli předčasně, UV-C lampy se automaticky vypnou.

Nabíječka podporuje standard Qi, tzn. zvládne nabít všechny bezdrátově nabíjené telefony na trhu. Obvyklou komplikací je nutnost správně umístit mobil tak, aby byly cívky ve správné pozici, ale to se u svého mobilu naučíte velmi rychle. Horší už to je s pouzdry – slabším bumperem energie prošla, silnější kombinací vanička-kniha (pro představu viz galerie tohoto článku) už ne. Nabíjí se výkonem 10W.

Co se schopnosti smést život z povrchu mobilu týče, připravujeme experiment, ale bude trvat několik dní, než se dočkáme výsledku. Jinak nemám zařízení co vytknout – je jednoduché na obsluhu, kromě telefonu můžete UV zářením ošetřit hodinky, sluchátka, brýle, klíče a cokoliv dalšího, co se vejde dovnitř (rozměry vnitřního prostoru jsou cca 19,5 × 9,5 × 3 cm).

Antibakteriální UV čistička Samsung ITFIT s funkcí bezdrátového nabíjení stojí 1 499 Kč, koupíte ji ve značkových prodejnách Samsungu na e-shopu www.samsung.cz.