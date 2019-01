Začalo to před 12 lety. Steve Jobs představil první iPhone

Dne 9. ledna 2007 Apple představil iPhone. Tehdy jsme vydali článek s titulkem „Apple iPhone: srazí smartphony na kolena“. Ani jsme netušili, jakou budeme mít pravdu. Žádná z tehdejších smartphonových platforem už neexistuje... Apple iPhone: srazí smartphony na kolena V historii mobilů najdeme mnoho milníků. Od jednoho z nejvýznamnějších 9. ledna uplyne 12 let. V San Franciscu probíhala konference MacWorld, šéf Applu Steve Jobs vstoupil na pódium a řekl: „Čas od času přijde revoluční produkt, který změní úplně všechno. Dnešek je ten den, dnešek je den, kdy znovu vynalezneme telefon.“ A nemýlil se. Ta keynote vešla do dějin stejně jako samotný přístroj. Pokud si najdete čas a zhlédnete ji (video je níže), jistě pochopíte proč.

Od keynote, na které Steve Jobs představil světu revoluční iPhone uplynulo 12 let Produkt Applu, výsledek několikaleté práce, se zcela odlišoval od tehdejších smartphonů. Ty byly podle slov Steva Jobse neohrabané a příliš složité. Jeho cílem naopak bylo vytvořit maximálně jednoduchý přístroj, se kterým si intuitivně poradí úplně každý. Smartphone pro každého. I když je pravdou, že ze začátku byla jeho cena vysoká – 399 dolarů (se smlouvou u operátora). LEGENDY: Po letech jsme zapnuli první iPhone. Byl pro smích, ale za pár let změnil svět „5 let před jakýmkoli jiným telefonem“ Také proto si Apple kladl za cíl cenu snížit a rozšířit i počet trhů, kde se oficiálně prodával. To se povedlo s příští generací. Vylepšený model 3G byl v Americe k mání za 199 dolarů a počet zemí, kde se oficiálně prodával, postupně vystoupal na 70. Byla mezi nimi i ČR, iPhone 3G startoval u všech tří operátorů 22. srpna 2008. Představení prvního iPhonu: Jobs zavrhl tlačítka i stylus, nic přece není tak dobré jako deset prstů, se kterými se rodíme. Uživatelské rozhraní a svižnost, se kterou iPhone reagoval na dotyky, to bylo něco nevídaného. Apple přišel s multidotykovým ovládáním a dovedl eliminovat přehmaty uživatele. Měl akcelerometr a zoomování roztažením prstů působilo úžasně.

Dotknout se chtěl každý Hardwarových tlačítek měl iPhone jen několik. Na tehdejší dobu to bylo něco nemyslitelného, tehdejší smartphony jako Motorola Q, Palm Treo či Nokia E62 měly hardwarovou QWERTY klávesnici a nespočet dalších funkčních tlačítek. Jobs ale pochopil, že každá aplikace vyžaduje jinou sadu kláves, takže se jich prostě zbavil.

Počet tlačítek se dlouho neměnil ani u dalších generací iPhonu Na vývoji takto revolučního přístroje pracoval Apple dva a půl roku a vše dovedl udržet pod pokličkou. Hned když se objevil, stal se z něj fenomén. A vlastně ještě dříve, ještě před samotnou premiérou... Jak jsme si v roce 2006 představovali první Apple iPhone Uživatelé iPhony chtěli, stáli na ně fronty a telefony se z Ameriky posílaly do celého světa. Zlí jazykové úspěch iPhonu těžce nesli a ani na tom se za 12 let nic nezměnilo. Apple vytvořil fenomén a životní styl. Krom iPodu byl jeho představitelem právě iPhone. Apple pozvedl na novou úroveň i marketing, způsob prodeje a také každé vystoupení Steva Jobse spojené s premiérou nových produktů byla pečlivě promyšlená show. Není třeba umět všechno, jen to, co lidé chtějí Odpůrci Applu, ačkoli často používají smartphone, který by bez iPhonu nejspíš v současné podobě neexistoval, s oblibou označují iPhone za předraženou hračku pro snoby. Dříve se posmívali jeho jednoduchosti a omezené sadě funkcí, ale ty doby jsou dávno pryč. Dnes jsme svědky regulérního závodu mezi iOS a Androidem. Apple se nebojí s implementací nové funkce počkat, často to však dokáže lépe. Steve Jobs o iPhonu: je revoluční Apple s Jobsem v čele ale pochopil i další věc, která do té doby jiným unikala, nebo ji nedovedli realizovat. Propojení přístroje a obsahu. Hudba, aplikace, knihy, časopisy, filmy, to vše si můžete pohodlně koupit a během chviličky stáhnout přímo do svého mobilu (a později do iPadu). Obchodní model, který dnes ostatní následují. Zkrátka a jednoduše, ať už iPhone milujete či nenávidíte, jeho dopad na celé odvětví mobilů mu nelze upřít. Apple trefil do černého, ostatní jej dlouhé roky následovali a trendy nastavuje dodnes.

iTunes phone (2005) Věděli jste, že iPhone nebyl první mobil, na kterém Apple pracoval? Dne 7. září 2005 Steve Jobs představil telefon jménem Motorola ROKR E1 with iTunes, spojení iPodu a telefonu. Hudba v mobilu byla tehdy ještě čerstvá záležitost, ale tahle „Applorola“ se neujala.

iTunes Phone se dostal i do ČR, naše recenze stále visí na webu. Možná lidem vadilo, že telefon pojal maximálně 100 písniček (z licenčních důvodů). Přitom měl telefon ještě jeden přehrávač, který zvládl jakékoliv množství hudby, které jste mu na microSD předložili… Byl to vlastně docela normální mobil té doby – na spojení s iTunes ukazoval jen nenápadný nápis a tlačítko s notou. Žádné logo s nakousnutým jablkem.

První iTunes v mobilu vypadaly jako tehdejší iPod. 100 písniček jste do telefonu dostali přes USB kabel synchronizací s iTunes v počítači. O to intenzivněji Jobs a spol. pracovali na vlastním telefonu (práce začaly už v roce 2004), o 17 měsíců později byl představen iPhone a zbytek je ta známější část historie…