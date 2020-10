Žáci, studenti, učitelé, senioři a home office. T-Mobile zvýhodnil nabídku pro zasažené pandemií

Po uplynutí 3 měsíců bude možné tarif ukončit (samozřejmě bez jakékoliv výpovědní doby) nebo si vybrat jakýkoli jiný z aktuální nabídky. Další využívání služeb bude zpoplatněno podle platného ceníku. Na blížící se konec bezplatného poskytování neomezených dat uživatele operátor včas upozorní. Pokud by někdo i přesto na ukončení zapomněl, data mu budou bez další penalizace vypnuta.

Pro využití neomezených dat zdarma je zapotřebí datová SIM karta, kterou lze instalovat do notebooku, tabletu případně mobilního telefonu , který vytvoří tzv. hotspot. SIM karta s aktivovanou nabídkou Můj svobodný tarif neomezená data SD představuje 20 GB dat na měsíc v plné rychlosti, která se po vyčerpání pouze zpomalí na 3 Mb/s.

Pokud by se kritická situace v zemi a ve školství prodlužovala, zváží společnost T-Mobile další prodloužení této nabídky.

Minule T-Mobile oznámil darování 500 notebooků a připojení pro děti samoživitelů, teď přidává další pomoc: Nabídne 10 000 SIM karet s rychlým připojením zdarma na 3 měsíce pro výuku zejména žáků základních škol . „S dopady pandemie se potýká celá společnost. Je to ale právě školství, které prochází bezprecedentní výzvou v podobě výuky na dálku. Dedikovaný tým našich kolegů je již od počátku tohoto týdne v kontaktu s řediteli škol a s jejich pomocí vytipují potřebných 10 000 rodin, kterým data poskytneme,“ uvedl Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile pro Českou republiku.

Tentokrát je nadpis s otazníkem, protože operátor pouze připomíná, že ve skupinové službě Magenta 1 je volání a SMS v rámci skupiny zvolených čísel zdarma . Rodiny by tak neměly zapomínat na své prarodiče a přidat si je do skupiny. Tam mohou být zařazeni i uživatelé předplacené služby Twist. Ve vyšších Magentách může skupina čerpat 15 GB nebo 20 GB, takže i prarodiče pak mohou využít sdílená data navíc a volat si se svými blízkými pomocí videohovorů.

T-Mobile všem uživatelům tarifů Student (Můj Student, Student, Student DATA) přestane až do konce listopadu počítat data. Motivem je opět pomoc s distanční výukou.

Všem zákazníkům s předplacenou kartou Twist dává T-Mobile výhody za dobití kreditu. Do konce října přidává 50 % kreditu navíc ke každému bezhotovostnímu dobití , provedenému z bezpečí domova – tedy přes aplikaci Můj T-Mobile nebo web t-mobile.cz . Od listopadu začne platit vánoční nabídka a za každé dobití dá operátor 10 GB dat navíc. Odměnu stačí si vyzvednout v mobilní aplikaci Můj T-Mobile ( Android / Apple iOS ).

Půlroční sleva na rychlý internet

Pracujícím odsunutým na home office, kteří se poohlíží po kvalitnějším pevném připojení k internetu, prodá T-Mobile nejrychlejší tarif za nejnižší cenu, tedy 299 Kč měsíčně.

Nabídka platí na půl roku, ale pozor, pouze do konce října, tedy do této soboty (včetně). Po technické stránce se připojení realizuje přes xDSL, optiku, nebo 4G/LTE, vždy záleží na konkrétní adrese a dostupnosti jednotlivých technologií. Nabídka platí i pro stávající zákazníky, kteří by rádi vyzkoušeli vyšší přenosové rychlosti.