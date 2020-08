Začíná 5G aukce. ČTÚ vypořádal připomínky, zájemci o frekvence se mohou hlásit do září

Právě dnes uplynula lhůta, do níž měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) za úkol vypořádat připomínky k již třetímu přepracovanému návrhu podmínek aukce kmitočtů 700 MHz a 3,5 GHz (neboli tzv. „5G aukce“). Úřad dnes na svých stránkách zveřejnil bezmála dvousetstránkový dokument (PDF) s vypořádáním připomínek, které ve stanovené lhůtě zaslaly téměř tři desítky operátorů a dalších subjektů.

Přípravná fáze je tímto u konce a může začít samotný proces výběrového řízení. Do něj se mohou zájemci (bez ohledu na to, zda poslali nějaký podnět do již skončené přípravné připomínkovací fáze, či nikoli) hlásit do 30. září 2020. Následující den obálky s přihláškami otevře a po jejich posouzení obdrží žadatelé informaci o splnění či nesplnění podmínek účasti. Úspěšní žadatelé obdrží pozvání do aukční části výběrového řízení.

Prioritou 5G aukce podle ČTÚ nadále zůstává zvýšení hospodářské soutěže na tuzemském telekomunikačním trhu. Zároveň s tím chce úřad podpořit technologické inovace a rozvoj sítí páté generace. Současně podmínkami aukce úřad podpoří budoucí komunikaci krizových a bezpečnostních složek (tzv. PPDR komunikace).

Základní parametry 5G aukce: vyhrazení uceleného úseku 2× 10 MHz v pásmu 700 MHz pro nové zájemce o vstup na mobilní trh stanovení spektrálních limitů v obou dražených pásmech (700 MHz i 3,5 GHz) se zohledněním rozsahu již dosud držených kmitočtů účastníků aukce podmínka pro stávající mobilní operátory poskytnutí služeb národního roamingu ve prospěch nových operátorů (pokud tito splní stanovené podmínky pro rozvoj vlastních 5G sítí) definování závazku pronájmu kmitočtů ve prospěch podpory Průmyslu 4.0. definování rozvojových kritérií pro rychlý rozvoj nových sítí, včetně termínů pro pokrytí dálničních a železničních koridorů stanovení podmínek pro poskytnutí služeb PPDR komunikace na základě budoucí zakázky Ministerstva vnitra.

Finální znění třetích podmínek aukce připravil úřad i na základě poznatků získaných v opakované veřejné konzultaci s odbornou veřejností i dotčenými subjekty a projednáním s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Kompletní znění podmínek výběrového řízení zveřejnil ČTÚ na elektronické úřední desce.