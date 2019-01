Začíná veletrh CES. Posbírali jsme očekávání a spekulace

Již za pár dní startuje Consumer Electronics Show, největší veletrh se spotřební elektronikou na světě. Nás budou zajímat zejména mobilní technologie, kterých je v Las Vegas rok od roku více. Oficiální cestou výrobci zatím moc sdílní nebyli, spekulace však jedou na plné obrátky...

Samsung

Jihokorejci mají svoji tradiční keynote, na které představí novinky z několika odvětví elektroniky. Tisková konference se uskuteční 7. ledna ve 22:00 hod středoevropského času. Živý stream poběží na globálním blogu, Facebooku i na YouTube.

Ne, Galaxy S10 ani skládací Galaxy F, se na CESu neukáží. Pro oba smartphony Samsung připraví samostatné akce. Hlavní by se mělo točit okolo QLED televizí (The Frame 2019 a The Serif TV) a microLED displejů, možná se konečně dostane i na Bixby reproduktor Galaxy Home, který debutoval již s Galaxy Note 9, od té doby však o reproduktoru nepadlo ani slovo...

Pokud by mělo dojít k představení něčeho skutečně „mobilního“, mohli bychom se dočkat oznámení nové řady Galaxy M s modely M10, M20 a M30, případně novinek řady Galaxy A. Připomeňme, že vloni jsme si na CESu poprvé osahali Galaxy A8 (2018).

Toto je chytrý reproduktor Samsung Galaxy Home: