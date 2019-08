Začíná veletrh IFA 2019. Jaké novinky můžeme očekávat?

Vyloučeno však není ani to, že tchajwanský výrobce ukáže i novinky střední třídy. Přece jen modely řady Max už jsou na trhu od loňského podzimu. Firma se na IFA zaměří také na svůj počítačový byznys, ukáže prémiové produkty k 30. výročí značky.

U Asusu máme jistotu v podobě evropské premiéry herního smartphonu ROG Phone II, který byl dosud představen pouze v Číně. Vzhledem k tomu, že jsme si telefon již mohli vyzkoušet, tak pro nás to až takové překvapení nebude. Dozvíme se však cenu a datum startu prodeje.

Od 6. do 11. září se v Berlíně koná IFA, jeden z největších a nejstarších veletrhů se spotřební elektronikou na světě. Už tradičně mu předchází tiskové konferenec, startují už ve středu 4. září. Kromě profesionálů je veletrh otevřen také pro veřejnost. Pokud se chcete zúčastnit, doporučume předobjednat vstupenku se slevou do konce srpna.

Nokia

Pro HMD Global bude přítomnost na veletrhu IFA premiérou. Pod značkou Nokia by zde měla představit hned tři nové smartphony: Nokia 5.2, 6.2 a 7.2. Půjde tedy o oživení populární střední třídy. Telefony by se měly inspirovat modelem 9 PureView a uniklé obrázky naznačují, že nabídnou kruhový modul fotoaparátu. Nejvyšší Nokia 7.2 by měla přijít hned se třemi fotoaparáty. Telefonům samozřejmě nebude chybět ani velký displej s výřezem.



HMD Global ukáže bezrámečkovou Nokii 7.2 a véčkovou Nokii 2720 (obr: AndroidPolice, NokiaPowerUser)

Kromě smartphonů však Nokia obohatí i své tlačítkové portfolio, kde zřejmě představí Nokii 110 (2019) a oživí také véčka v podobě modelu 2720.

Honor

Honor by měla představit evropskou verzi Honoru 9X a 9X Pro, které měly premiéru již před měsícem v Číně. Očekáváme také nový chytrý náramek Honor Band 5. Další novinky Honoru jsou zatím neznámé, ovšem firma občas dokáže překvapit. Například loni na IFA uvedla slider Honor Magic 2, třeba se i letos dočkáme nástupce řady Magic.



Honor 9X a 9X Pro byly již představeny v Číně, nyní se podívají do Evropy.