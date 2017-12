Začněte používat hlasové funkce Google Now. Tady je 24 ukázek pro inspiraci

Používáte hlasové asistenty ve svých smartphonech? Víme, že v mnoha případech nikoliv. Jedním z jejich problémů je, že není vidět, co umí. Přehledná dokumentace českého Google Now neexistuje, ale třeba vám pomůžou naše tipy. Další problém je, že jste to zkusili před dvěma lety a ono to nefungovalo. To je další vlastnost umělé inteligence. Vyvíjí se, zlepšuje se. Nepozorovaně, na pozadí. Dnes je mnohem lepší, než byla před dvěma lety. Dejte jí znovu šanci.

Aplikaci Googlu můžete využívat nejen na Androidu, ale i na Apple iOS. Podporovaných příkazů postupně přibývá, přehled v angličtině najdete na webu ok-google.io, ale ne všechny jsou dostupné v češtině. Oficiální seznam všech dostupných českých příkazů k dispozici není, můžete to zkoušet.