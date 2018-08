Žádné lepidlo, jen šroubky. Tak vypadá rozebraný Pocophone F1

Smartphone Pocophopne F1 od Xiaomi budí v současné době hodně pozornosti. Informací o smartphonu je hodně, doposud nám však chyběl pohled do útrob tohoto plastového topmodelu. To však nedávno napravil Twitterový účet @bang_gogo_, který se do rozborky postil a ukázal ji rovnou na videu.

Na videu níže tak můžete vidět postupné propracování se přes zadní kryt až k baterii a „LiquidCool“ heatpipe, která se stará o chlazení čipsetu. Od něj vede pod baterii a ústí do vnitřního kovového dílu, kterým je obklopen samotný akumulátor. Na videu je vidět i rozborka jednotlivých komponent. A protože Pocophone F1 nemá zvýšenou odolnost, nepoužívá ke spojení součástek lepidlo. Pohromadě drží vše spousta malých šroubků, takže oprava telefonu, resp. výměna některých jeho dílů za nové, by neměla být zrovna dvakrát náročná.

Preview Pocophone F1 najdete zde, cenu na českém trhu jsme vám prozradili ve včerejším článku.

Rozborka a sborka Pocophone F1 (Zdroj: Twitter):