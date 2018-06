Záhadný hybernující druh, který vylézá z jeskyní. Apple vysekl noblesní poklonu vývojářům

Může někdo jiný o někom jiném říct to, co říká Apple o svých vývojářích a ještě jim tím polichotit?

„Zvláštní přírodní úkaz, jeden z nejzáhadnějších druhů na světě, unikátní savci Developus Tritorapsus, kteří 11 a půl měsíce hybernovali. Teď vylézají na ostré sluneční světlo, které je zraňuje, protože jsou to noční tvorové trávící čas v jeskyních. Jen sledujte to šílenství při krmení, je to jako nájezd hladových piraní.“ Atd. atd.

Urážka? Ani náhodou. Vezměte v úvahu specifický IT-humor a smysl pro nadsázku, navíc video doprovází Sir David Attenborough a jeho noblesní hlas, zpomalené záběry a střih hodný blockbusteru. Ano, tohle se povedlo a opravdu je to poklona.