Zájem o zařízení chytré domácnosti v Evropě roste. Jen chytrých reproduktorů se prodalo 7,5 milionu

Lidé mají zájem o zařízení chytré domácnost – ať už ze zvědavosti, anebo z cílené snahy o co nejsnazší ovládání spotřebičů. Analytická společnost IDC dává k dispozici výsledky prodejů v Evropě (západní WE + střední a východní CEE) za poslední čtvrtletí 2018 a zároveň predikci trhu do roku 2023.



Prodeje zařízení chytré domácnosti v 4Q 2018 podle výrobce (Zdroj: IDC)

Podle tržního podílu jednotlivých výrobců se v Evropě nejvíce dařilo Amazonu. Zájem o jeho produkty řady Echo měli zákazníci zejména v západoevropských zemích. Google si meziročně polepšil na druhé místo, Samsung skončil třetí. Slušné výsledky mají i další dva tradiční výrobci elektroniky LG a Sony. Celkem se prodalo 33 milionů chytrých zařízení, z toho 7,5 milionu tvořily reproduktory (23 %).



Pětiletá predikce vývoje prodejů zařízení chytré domácnosti podle kategorie (Zdroj: IDC)

Největší podíl (58 %) ale patří podle metodiky IDC zařízením z kategorie Video zábava, kam patří chytré televize, digitální mediální adaptéry (např. Chromcast) a další chytré krabičky sloužící pro práci s obrazem. Vestavěné hlasové asistenty má zatím asi jen pětina prodaných produktů, ale jejich podíl má růst s tím, jak budou přibývat další jazykové lokalizace. Do budoucna má v rámci Smart Home řešení získávat na významu ještě chytré osvětlení.

Redakční debata o hlasových asistentech z veletrhu Amper 2019: