Zajímavá historie firmy Corning. Odolné sklo Gorilla Glass není hlavním tahounem

Pojem Gorilla Glass v segmentu smartphonů slýcháme stále častěji. Za jeho výrobou stojí společnost Corning, jejíž historii ve čtvrthodinovém dokumentu poutavě zmapovala americká televizní stanice CNBC. Společnost Corning byla založena v roce 1851, a v současné době je velká šance, že ve vaši domácnosti (nebo alespoň ve své kapse) najdete skleněné povrchy, které vyrobila právě firma Corning.

Dokument CNBC o společnosti Corning:

Sklo podle Corningu nelze brát jen jako křehký neužitečný materiál, spíše jako jakousi platformu, kterou lze uzpůsobit k obrazu svému. Prvním milníkem Corningu bylo vytvoření skleněného obalu pro Edisonovu žárovku, to se ještě psal rok 1879. V roce 1915 firma vynalezla Pyrex, sklo odolné vůči vysokým teplotám, což otevřelo dveře značce Corningware pro pekáče a skleněné dózy určené na vaření a pečení. Corning se vždy dokázal přizpůsobit aktuálním potřebám, firma vyráběla třeba katodové trubice (CRT) pro televize nebo okna pro raketoplány americké NASA.

Mezi další vynálezy Corningu patři keramický filtr pevných částic pro automobily, který se postupem času stal standardem, optické vlákno (1970), a jeho vylepšenou verzi, kterou bylo možné ohnout o 90 stupňů (2007). Třetinu businessu Corningu v současné době tvoří právě optická vlákna. Např. americký operátor Verizon si u Corningu v loňském roce objednal 12,4 milionů mílí (necelých 20 milionů kilometrů) optického kabelu, stejnou délku optického kabelu Verizon od Corningu odebere i letos a příští rok. Využití je zřejmé - pro rychlou komunikaci v sítích 5G.

Další třetina businessu Corningu, co do výnosů, spadá na oblast displejových skel, a to pro tablety, smartphony, počítače a televize. Známé Gorilla Glass vzniklo v roce 2007, půl roku před představením prvního iPhonu. Steve Jobs po Corningu chtěl odolné sklo pro mobilní produkt, a firma mu jej velmi brzy odprezentovala. Výsledek? Od té doby používají skla Gorilla Glass všechny iPhony, a také spousta dalších smartphonů na trhu. Nejen na displejové, ale často i na zadní straně. Celkem bylo sklo Gorilla Glass od svého debutu před 12 lety nainstalováno do šesti miliard zařízení!

Dalším milníkem je pro Corning vytvoření ohebného odolného skla pro skládací zařízení. Huawei Mate X a Samsung Galaxy Fold zatím vsázejí na plastové krycí fólie, což se zatím zejména u Foldu moc nevyplatilo. Podle zástupce Corningu má být zcela flexibilní Gorilla Glass k dispozici v horizontu několika let.

Sídlo společnost Corning se nachází v americkém městě Corning, jehož většina obyvatel pracuje právě v místní továrně. Osmkrát denně se ve městě rozezní siréna, která lidem oznamuje start pracovní směny, začátek obědové pauzy či konec směn. Corning má v 15ti zemích po celém světě 108 továren, v nichž celkem zaměstnává 51 500 lidí.