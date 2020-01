Zákazníci jsou ochotní za 5G konektivitu ve smartphonu připlatit nejčastěji 20 %

Smartphony s možností připojení k 5G sítím si teprve své místo na trhu hledají. Mimo vyšší přenosové rychlosti toho totiž zatím nemají proti LTE zařízením moc co nabídnout, a to navíc pouze na trzích, kde už některý z progresivních operátorů 5G sítě provozuje. Ochota zákazníků připlatit si za nový typ konektivity proto není úplně vysoká. Podle průzkumu společnosti Counterpoint Research se pohybuje nejčastěji okolo 20 %.



Kolik jsou zákazníci ochotni připlatit za 5G smartphone proti 4G (LTE) telefonu (Zdroj: Counterpoint Research)

Většina zákazníků se údajně na 5G technologii dívá pozitivně. Nejčastěji o nákupu 5G zařízení uvažují lidé z příjmové skupiny nad 1 500 dolarů (cca 34 tisíc korun) měsíčně. Tito lidé by byli ochotni zaplatit za 5G telefon částku mezi 800 až 1 500 dolarů (cca 18 až 34 tisíc korun). Více naklonění nové technologii jsou muži. Z demografického pohledu by si 5G smartphone pořídili nejčastěji mladí lidé ve věku 25 až 34 let.