Zapojte se do bety Digital Wellbeing u Androidu Pie. Ukážeme vám, jak na to

Google v průběhu noci vydal finální verzi Androidu Pie, a to i přesto, že v systému nejsou k dostání všechny slibované novinky. Chybí tak např. Slices, což jsou jakési útržky jedné aplikace, které mohou být použity v aplikaci druhé. A poměrně výraznou absencí je i Googlem opěvovaný režim Digital Wellbeing. Obě tyto funkce se do Androidu dostanou na podzim, tu posledně zmiňovanou však můžete vyzkoušet už dnes v rámci betaverze. Stačí vlastnit jeden z Pixelů od Googlu, mít nainstalován Android Pie a vyplnit tento formulář. Pak už jen stačí počkat, až vám e-mailem přijde pozvánka k testování.

Po potvrzení aktivace betaverze stačí počkat maximálně 24 hodin, než se položka Digital Wellbeing sama od sebe objeví v systémové nabídce Nastavení. Stejným způsobem se tato funkce i později dostane do všech Androidů, tedy bez nutnosti jakékoliv aktualizace systému či stahování aplikace.

My jsme si funkci Digital Wellbeing vyzkoušeli, a v praxi se jedná přesně o to, co Google inzeroval již dříve. Funkce eviduje, jak dlouho jste v rámci dne strávili na smartphonu (počítá se čas zapnutého displeje), a které aplikace jste využívali. Výsledkem je přehledný „koláč“, z něhož lze rychle vyčíst, na kterých aplikacích „ujíždíte“. V rámci Dashboardu se můžete používat na využití jednotlivých aplikací dnes a v předchozích dnech, můžete si také nastavit maximální dobu, kterou lze aplikace v rámci jednoho dne používat. Pokud je překročíte, apka se vám zase otevře až další den.

Bližší představení Digital Wellbeing (Google I/O 2018):

Režim Wind Down pak do šedé převede celé barevné prostředí Androidu a také utlumí veškeré zvuky telefonu a zapne režim Nerušit. V nastavení si může navolit čas automatického spuštění a automatické deaktivace. Wind Down je určen zejména pro práci před spaním či pro utlumení barev displeje, pokud se uprostřed noci vzbudíte, a budete chtít zjistit pouze to, kolik je hodin. Digital Wellbeing se dostane do všech smartphonů s Androidem Pie v průběhu podzimu, Google přesné datum ještě jistě upřesní.