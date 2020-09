Zapomeňte na WhatsApp, Messenger i Viber. BabelApp jede na technologii blockchain

BabelApp (zdarma k vyzkoušení pro Android, iOS, macOS a Windows) je první komunikační platforma, která chrání data svých uživatelů technologií Blockchain, která je známa hlavně z oblasti kryptoměn. BabelApp pro své potřeby zvolil jednu z nejbezpečnějších sítí, stejnou, jako používá Bitcoin. Pomocí transakcí v rámci této sítě je možné odhalit potenciální nebezpečí.

Pokud má daný BabelApp server aktivovanou ochranu pomocí Blockchainové sítě, kdokoli s vámi může komunikovat bez obav z útoku. Do teď to šlo zajistit pouze vzájemným voláním a ověřováním veřejných klíčů (stejně jako u Whatsapp, Viber, Messanger a dalších), což je nejpalčivější problém klasického end to end šifrování.

Šifrované jsou nejen hovory mezi smartphony, ale i textové zprávy, audio, video a další dokumenty. Odeslané a přijaté zprávy a dokumenty jsou po uložení na daném zařízení také zašifrované.

Díky integraci s dalšími aplikacemi je zajištěn automatizovaný a bezpečný přenos informací mezi firemními aplikacemi a uživateli. BabelApp poslouží nejen na obyčejné klábosení, ale hlavně v případech, kdy potřebujete řešit citlivé téma, jehož detaily nesmí uniknout ven.

I když je pozadí služby poměrně složité, uživatelské rozhraní je maximálně jednoduché. Dělí se do přehledných záložek a je kompletně v češtině. Jediné, bez čeho se neobejdete, je vytvoření vlastního účtu. Více o tom, jak BabelApp funguje, najdete na webu služby. Jednotlivcům stačí bezplatný tarif, firmy patrně zvolí některý z placených tarifů.