Zařízení pro sítě ve stínu spotřebitelské divize Huawei. Byznys se smartphony narostl o třetinu

I když pro Huawei nebylo druhé pololetí 2019 vůbec jednoduché, dokázala čínská technologická firma vykázat za celý loňský rok růst tržeb ve všech třech klíčových podnikových divizích a jako celek skončila v zisku. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2019.

Tržby v roce 2019 dosáhly 859 miliard čínských jüanů (více než 123 mld. amerických dolarů). To představuje meziroční nárůst o 19 %. Čistý zisk dosáhl 62,7 miliard jüanů (9 mld. USD). Do výzkumu a vývoje firma investovala 15 % svých loňských tržeb (131,7 miliard jüanů, tedy 18,9 mld. USD). Celkové výdaje na výzkum a vývoj za uplynulých deset let podle údajů firmy přesáhly 600 miliard jüanů (85,9 mld. USD).

Více než polovina tržeb pochází z Číny

Operátorská divize (Huawei Carrier Business Group), která dodává vybavení pro stavbu telekomunikačních sítí, vykázala tržby 297 miliard jüanů (42,5 mld. USD), což představuje meziroční nárůst 4 %. Podniková divize (Huawei Enterprise Business Group), zabývající se IT řešením pro firmy a umělou inteligencí, utržila loni 89,7 miliard jüanů (12,8 mld. USD), což představuje meziroční nárůst o 8,6 %.



Hlavní finanční ukazatele společnosti Huawei za rok 2019 (v miliardách jüanů). Nejvíc tržeb generuje divize smartphonů a zároveň domovský čínský trh

Největší objem tržeb v rámci korporace zajistila spotřebitelská divize (Huawei Consumer Business Group) produkující smartphony, nositelnosti, notebooky a další elektroniku. Tržby za rok 2019 se vyšplhaly na 467,3 miliard jüanů (66,9 mld. USD), což představuje meziroční nárůst 34 %. Celkový počet prodaných chytrých telefonů v průběhu roku 2019 dosáhl 240 milionů.

„Podnikatelské prostředí bude i nadále náročné. Potřebujeme dál zlepšovat konkurenceschopnost našich výrobků a služeb, podporovat otevřenou inovaci a vytvářet větší přidanou hodnotu pro zákazníky a celou společnost. Je to jediná cesta, jak se můžeme chopit historických příležitostí, které přináší digitální a inteligentní transformace jednotlivých odvětví, a zachovat tak výrazný růst v dlouhodobém horizontu,” komentoval hospodářské výsledky předseda představenstva Huawei Eric Xu.