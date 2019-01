Zase něco nového. Meizu Zero nemá konektory, tlačítka, reproduktor, ani SIM kartu

Zatímco Vivo se u konceptu Apex 2019 snažilo co nejvíce nalákat veřejnost (premiéra proběhne dnes odpoledne), Meizu svůj hit bez jakékoliv kampaně představilo o den dříve a slízlo tak vítěznou smetanu. Prvním smartphonem na světě, který na svém těle nemá žádná tlačítka ani konektory, je nakonec Meizu Zero.

Meizu Zero katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 6", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 340, 430 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: bez USB, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 20MPx (5 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Pokud se na mobil podíváte z dálky, neuvidíte nic zvláštního. Až při zkoumání detailů zjistéte, že na těle smartphonu vlastně žádné nejsou. Chybí konektor pro nabíjení, to je řešeno čistě bezdrátově (18W, mezi mobily prý nejrychlejší). Meizu Zero nemá ani slot pro klasickou SIM kartu, spolehnout se budete muset na integrovanou eSIM. Datová komunikace s okolím je opět pouze bezdrátová: Wi-Fi či Bluetooth 5.0.

Na bocích telefonu zmizely i regulátory hlasitosti a zamykací klávesa, které jsou nahrazeny vibrujícími dotykovými ploškami po vzoru HTC U12+. S tím rozdílem, že kapacitní ovladače nijak vystupují z těla telefonu. Meizu z šasi vymazalo i reproduktor, který přesunulo v piezoelektrické podobě pod dvakrát zakřivený AMOLED displej. Ten dostal úhlopříčku 5,99" a je v něm integrovaná i optická čtečka otisků prstů. Kamerka pro selfie (20 MPx) je v horním rámečku.

Představení konceptu Meizu Zero:

Tělo telefonu je z jednoho kusu keramiky, můžete si vybrat černou nebo bílou barvu. Telefon má zvýšenou odolnost IP68, ale je to pochopitelné, tady bylo utěsnění jednodušší, než u konvenčních modelů. Na zádech bude připraven duální fotoaparát s fotočipy Sony IMX380 a IMX350 (12 + 20 Mpx) a chybět nebude ani prstenec s přisvětlovacími LED diodami. Výkon poskytne Snapdragon 845 a 8GB RAM, uvnitř poběží Android Pie s nadstavbou Flyme 7. Rozměry telefonu zatím neznáme, stejné je to i s cenou a očekávanou dostupností. Meizu o modelu Zero zatím hovoří jen jako o konceptu...

Zdroj Meizu