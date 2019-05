Zašlo to až tak daleko, že smartphony od Huawei ztratily podporu microSD karet

Opět stále stejná písnička. Stávajících majitelů smartphonů od Huawei se žádná radikální změna nedotkne, nové telefony už ale budou mít celou řadu omezení. Mimo nejisté situace okolo aplikací od Googlu v Androidu, možného přechodu na vlastní systém Hongmeng a úplné absence ARM v návrzích čipsetů, přišly na řadu i paměťové karty! Z uskupení SD Association byl odstraněn Huawei, a to proto, že asociace podléhá nařízením Ministerstva obchodu Spojených států amerických.

Neznamená to, že by byl Huawei od SD karet odstřižen úplně, ale to, že ztratil licenci na jejich používání. A získat ji musí výrobce jinými, nežli standardními cestami, protože tu přímočarou blokuje americká administrativa. Budoucí smartphony od Huawei a Honoru tak s největší pravděpodobností nebudou moci používat standard a s ním i spojené označení SD a microSD karet.

Huawei však podobného zřejmě již dříve očekával. Čínský výrobce totiž u svých vlajkových modelů používá karty NM Card (Nano Memory Card), což jsou paměťovky rozměrově shodné s nanoSIMkami. Huawei tak samostatný slot pro microSD u vlajkových modelů dávno odboural, levnější smartphony na něj však stále vsázely. Do budoucna tak Huawei zřejmě se všemi zařízeními přejde na vlastní karty NM Card, což by pro něj mohla být ta nejschůdnější cesta.

Huawei přišel o microSD, řešením bude rychlý přechod na NM Card:

Jenže, až tak jednoduché to Huawei mít nebude. „Jeho“ karty pro něj vyrábí japonský konglomerát Toshiba. A ten minulý týden pozastavil dodávky všech součástek pro Huawei, aby prověřil, že v nich nepoužívá žádné americké součástky a technologie. Dodávky byly sice obnoveny ještě týž den večer, nic ale nezastírá fakt, že i samotní dodavatelé Huawei se bojí, aby neporušili americké sankce, což může ovlivnit celý podsegment se součástkami. Huawei již nebude dále dodávat díky od Panasonicu, britský operátor EE mění plány a neuvede do prodeje smartphony Huawei s podporou sítí páté generace, tedy ani Mate X.

Zdroj Sdcard