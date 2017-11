Žasnete nad bezrámečkovou „Čínou“ za 5 tisíc? Bez kompromisů to nepůjde

Maze nám už od jara tvrdí, že bezrámečkový smartphone alá Xiaomi Mi Mix dokáže nabídnout za zlomek ceny. Tiskové obrázky vypadaly fantasticky, cena také! Gearbest nabízí Maze Alpha za 179 dolarů, do ČR jej dostanete za cca 5 tisíc korun. Pak ale přijde krabička a vy pozvolna přicházíte na to, že tohle není to, co vám slibovali a že kompromisů je více než dost.

Rámečky jsou poměrně masivní, rozhodně ne takové, jako na obrázcích od výrobce, které máte hned v úvodu galerie. Rohy displeje jsou ostré, zatímco na obrázcích jsou elegantně zaoblené. Design se tedy od Xiaomi okopírovat nepovedlo, ale taktiku dodatečné úpravy obrázků ve Photoshopu zvládli docela dobře...

Alpha je potvrzením pravidla, že vám „nikdo nic nedá zadarmo“, resp. že nabídnout srovnatelný telefon za čtvrtinu ceny je nesmysl. Stále jsme ve střední třídě, displej je špatný, výkon je z kategorie „nic moc“ a jestli vás láká dvojitý fotoaparát, tak vězte, že je tam úplně zbytečně. Nepodařilo se nám dostat jej do akce, vlastně pochybuji, že tam za výřezem vůbec něco je.