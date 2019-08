Zatím to tak nevypadá, ale do roku 2024 se má prodat až 50 milionů skládaček!

Analytická společnost IHS Markit dnes uvedla výsledky svého výzkumu, podle něhož v roce 2024 bude v oběhu na 50 milionů skládacích zařízení. Jedná se však vcelku o odvážný odhad, vezmeme-li v potaz to, jak si skládací modely zatím vedou. Galaxy Fold byl odložen na září, Huawei Mate X jej souboji o prvenství na trh zcela jistě neporazí. Podle posledních zpráv byl hybrid odložen až na listopad. A Royole FlexPai je ve zmiňované trojici vlastně jen čirou náhodou.

V horizontu pěti let IHS Markit očekává ještě větší rozšíření OLED displejů, kterým podíl na trhu rok od roku stoupá. A i přesto, že prodeje smartphonů začínají klesat. Stojí zatím zejména rozšíření AMOLEDů do střední třídy. Další přínosy najdeme u čtečky otisků prstů a selfie kamerky, které mohou být schovány pod OLED panel. Jen v příštím čtvrtletí se na trhu očekává až 30 procentní nárust smartphonů s OLED displeji. A to je důležité i vzhledem k OLED ohebným displejům, které mají být v horizontu pěti let daleko levnější na výrobu.

Představení Samsungu Galaxy Fold:

Ovšem až upravená verze skládacího Samsungu Galaxy Fold v září ukáže, zda mají skládací hybridy vůbec smysl, nebo zda se bude jednat o slepou vývojovou větev.

