Závody Asphalt 9: Legends jsou tady. Závodění ale odsouvají na vedlejší kolej

Na plnohodnotné pokračování populární závodní série Asphalt se čekalo dlouhých 5 let. Legends jsou vizuálně fantastické, paradoxně vás ale nenechají zazávodit si tak, jak byste možná očekávali. Doba postoupila a s ní i styl hraní. Váš sporťák automaticky zrychluje i automaticky zatáčí.

Pokud se tedy ptáte, jaké ovládání zbylo na vás, je to brzda a rozhodnutí, kdy aktivujete nitro. Pak ještě swipnutím prstu po displeji vozu určíte, po jaké cestě se má vydat, či zda má najet na skokánek, nebo raději sebrat nitro. Načasování totiž může být klíčové.

Automatické ovládání můžete vypnout. Tedy alespoň částečně. Váš vůz bude nadále automaticky zrychlovat, naklápěním telefonu ale můžete řídit. Nicméně pořád je to na čistokrevný závodní titul poněkud málo. I když se díky tomu můžete věnovat pozorováním úchvatného grafického zpracování, zážitek ze závodění zůstává v pozadí. A to je opravdu škoda.

Na jednu stranu je fajn, že Gameloft zkouší něco nového, na druhou stranu je škoda, že tak činí u tak populárního titulu. A když už, tak je s podivem, že neoptimalizoval rozhraní na výšku. Vždyť by se to dobře ovládalo i jednou rukou. Podobně jako to třeba ukazuje titul The Elder Scrolls: Blades:

Hra Asphalt 9: Legends je v App Store a Google Play k dispozici zdarma, poskytuje široký zástup licencovaných vozů, i možnosti jejich vylepšování. Díky tomu jsou přítomny mikrotransakce, za které si kupujete třeba karty s novými závoďáky. Na odemčení každého ale potřebujete nemalý počet „plánů“. A vězte, že budete chtít mít svou garáž pořádně obsáhlou. Každý vůz má totiž omezenou nádrž, takže je musíte mezi sebou střídat, abyste mohli hrát a nemuseli čekat, než se doplní.

Krátké představení nové závodní pecky Asphalt 9: