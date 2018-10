Zavře zadní vrátka. Xiaomi znemožní nahrání globální ROM na čínské modely

Čínské Xiaomi hodlá zatočit s neoficiálními prodejci, kteří zneužívají nižších prodejních cen na domácím trhu. Běžnou praxí „šedých“ dovozců je to, že nakoupí smartphony Xiaomi přímo v domovské Číně, a před prodejem v Evropě do nich nahrají globální ROM, na jejíž zveřejnění se často čeká trochu déle. Samotné čínské verze nedisponují např. obchodem Google Play, mají jen několik systémových jazyků, lokální aplikace navíc a odlišnou klávesnici. Dovozem čínských verzí a nahráním Global ROM se tak šediví dovozci umí dostat pod cenu oficiální globální distribuce.

Xiaomi o těchto praktikách ví, a tak brzy patřičně zakročí. Administrátor na oficiálním fóru MIUI oznámil, že do čínských verzí nepůjde naflashovat globální ROM. To stejné bude platit i o globálních modelech, do nichž zase nenaflashujete čínskou ROM. Pokud si však odemknete bootloader, je flash stále možný, ovšem bootloader už opětovně neuzamknete. U některých modelů tak skončíte v bootovací smyčce. Z telefonu se tak stane dost drahé „těžítko“.

Hvězda posledních týdnů od Xiaomi? Rozhodně Pocophone F1:

A pokud se flash podaří, aplikace využívající Safetynet na smartphonu nebudou fungovat (Netflix, Pokémon Go, bankovní aplikace, apod.). Bude třeba telefon rootnout a nainstalovat Magisk, díky němuž projde kontrola na Safetynet. Dovozci si však za rámeček nedají prodej smartphonů s rootem již od prvního vybalení z krabice, takže se jim tímto situace výrazně ztěžuje. Administrátor na fóru MIUI dodává: „Doporučujeme nákup smartphonů Xiaomi přes oficiální nebo autorizované prodejní kanály. Při případném flashování nebo aktualizaci si radši dvakrát zkontrolujte systémové informace.“

