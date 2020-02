Zbavte se toho, co vás zdržuje a nezajímá. Instagram má nové hodnocení obsahu

Instagram (Android a iOS) představil novinku, která vám sdělí, s kým v síti komunikujete nejméně a čí příspěvky vás naopak zajímají nejvíce. Sledované období je 90 dní zpětně, takže má patřičnou vypovídací hodnotu.

Instagram je především o tom, jak vás sblížit s lidmi a zájmy, na kterých vám záleží. V průběhu času se však mohou vaše vztahy i zájmy vyvíjet a měnit. Pořád přitom ale sledujete ty lidi a štítky, které vás už vlastně nezajímají. Instagram tedy přidává správu sledovaných účtů, aby ty, které zůstanou, co nejlépe reprezentovaly vaše aktuální zájmy.

Seznam najdete pod záložkou vašeho profilu a nabídkou Sleduji. Zde se nově zobrazuje sekce Kategorie, kde si můžete nechat zobrazit účty, se kterými máte nejméně interakcí a naopak i ty, které se ve vašem kanálu zobrazují nejčastěji. Pokud Kategorie nevidíte, zkuste aplikaci vypnout z multitaskingu a opětovně ji spustit. Jestliže ani to nepomůže a nabízí se vám aktualizace titulu, tak jej aktualizujte. Instagram nicméně tuto možnost zavádí postupně, nemáte-li ji tedy zatím k dispozici, stačí chvíli vyčkat.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr