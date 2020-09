Zcela bezdrátová sluchátka pod tisícovku? Honor Choice TWS Earbuds jdou do prodeje

Také cena zcela bezdrátových sluchátek na trhu postupně klesá, z mnohatisícových částek se dnes některé značky dokážou dostat i pod tisícovku jednu, a to není jen případ „bezejmenných“ výrobců z AliExpressu.

Honor Choice je řada produktů čínského Honoru, které firma vyrábí ve spolupráci s externími partnery, ale drží dohled nad návrhem i výslednou kvalitou. Tím dokáže dále snižovat cenu. Na podobném outsourcovaném principu funguje i Xiaomi, které si také velkou část zařízení zejména pro chytrou domácnost nevyrábí samo.

Prvním produktem řady Honor Choice prodávaným na našem trhu jsou zcela bezdrátová sluchátka TWS Earbuds s cenovkou 899 Kč. Drobná sluchátka ve špuntovém provedení obsahují 7mm membránové měniče s posílenou basovou složkou. Aktivní potlačení hluku u poslechu v této kategorii čekat nemůžeme, funguje ale potlačení ruchů pro protistranu při telefonování.

Sluchátka se s telefonem spárují pomocí Bluetooth 5.0, podporovány jsou základní kodeky SBC a AAC. Co se týče výdrže, při hovoru by na jeden zátah měla sluchátka zvládnout 4 hodiny, poslech hudby dokonce 6 hodin. Pak je nutno je uložit k nabití do krabičky, která umí přidat další tři plné cykly. Ovládají se dotykovými gesty z vnější části konstrukce a jsou odolná proti postříkání vodou (IP54).