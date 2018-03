Huawei už nechce jen patřit k nejlepším, chce být úplně nejlepší. Vymyslet za každou cenu něco nového nestačí, musí to dávat smysl. A také to musí být hezké. Světové trojce se to tentokrát povedlo – obdivovali jsme jak masové modely P20 a P20 Pro, tak i „malosériový“ Mate RS, na kterém Huawei ukazuje, čeho všeho je dnes tato firma technologicky schopná.