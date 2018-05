Zemětřesení v amerických telekomunikacích. T-Mobile spolkne Sprint a vytvoří 5G supersíť

T-Mobile (trojka na americkém trhu) oznámil dohodu o fúzi se Sprintem (tržní čtyřka). Společnost bude dále vystupovat pod značkou T-Mobile. Také americká pobočka spadá pod skupinu Deutsche Telekom a za Sprint zaplatí japonské společnosti SoftBank Group akciemi T-Mobilu. Ve spojeném podniku bude mít Deutsche Telekom 42% podíl, Japonci 27 %. Zbylých 31 % bude držet veřejnost.

Big News! @TMobile CEO @JohnLegere & @Sprint CEO @MarceloClaure just announced that our companies have reached an agreement to come together to form a new company - one that will deliver lower prices, better service + the FIRST & BEST 5G nationwide network! #5GForAll

