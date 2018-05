Zítra se dočkáme nových Nokií. Moskevskou premiéru můžete sledovat online

Výrobce Nokií, finská společnost HMD Global, ohlásila na zítřek tiskovou konferenci. Akce proběhne v Moskvě, kde budou představeny nové modely pro globální trh. Po barcelonské premiéře, kde byly uvedeny modely Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 1 a Nokia 8110 4G (2018), jde po čtvrt roce o další premiéru.

Zatím se můžeme jen dohadovat, co vlastně výrobce v Moskvě představí. Může jít například o evropskou (globální) verzi prozatím jen výhradně čínského modelu Nokia X6 (2018), může to také být ale úplně jiný model, například dlouho spekulovaná Nokia 9, která by se měla stát vrcholem portfolia.

Akce odstartuje v úterý 29. května v 18:40 hodin našeho času. Firma připravila online přenos, který bude streamovat na oficiální facebookové stránce Nokia Mobile. Heslem premiéry je hashtag #ChargedUp (nabito), který moc jasnou představu o novinkách nedává. Akce má ale trvat dvě hodiny, takže nových produktů by mohlo být víc.