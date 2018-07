Živé.sk: Příchod Apple Pay do Česka a na Slovensko je na spadnutí

Spekulace okolo příchodu Apple Pay do Česka oscilují mezi polohami „už je to na spadnutí“ a „letos ani náhodou“ už od premiéry v říjnu 2014. Kolegové ze slovenské MobilManie/Živé.sk teď citují své zdroje a tvrdí, že Apple se rozhodnul pro vstup Apple Pay na Slovensko a do Česka.

Oficiální potvrzení Applu chybí (protože tahle firma se na lokální úrovni nevyjadřuje absolutně k ničemu) a banky jsou vázané smlouvami o mlčenlivosti. K oznámení by mělo dojít „brzy“, ale přesný termín chybí, a to hlavně z toho důvodu, že jednání stále probíhají.

Apple Pay už mají v Německu a Polsku, v Rakousku je na spadnutí a vzhledem k tomu, že Česko patří v penetraci bezkontaktních terminálů k absolutní světové špičce, je příchod Apple Pay logickým krokem. Svou roli jistě sehrálo i loňské spuštění konkurenční služby Android Pay/Google Pay.

Takhle vypadá platba pomocí Android Pay. Jednodušší už to nebude: