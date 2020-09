Zkušenosti s Androidem 11: Novinek je překvapivě hodně, takhle se používají

Jsou to dva týdny, co Google vypustil finální verzi Androidu 11 pro smartphony Google Pixel. Postupně se bude dostávat i na telefony dalších značek a bude více či méně upravený. My se dnes podíváme na Android 11 tak, jak jej zamýšlel Google.

Jsou tu zásadní novinky na pozadí, jako je podpora ohebných displejů, více displejů, které pocítíte až s telefon, který něco takového vyžaduje (a pak je ten rozdíl oproti starším verzím zásadní). Ale i když se budeme držet konvenčních telefonů, je těch novinek překvapivě hodně. Ve videu vám ukážeme…

Easter Egg – vtípek, který Google schovává do každé nové verze. A tentokrát je hodně komplikovaný…

– vtípek, který Google schovává do každé nové verze. A tentokrát je hodně komplikovaný… Chat Heads – takové ty bublinky, které možná už roky používáte u Facebook Messengeru, díky Androidu 11 umí i všechny ostatní komunikační aplikace (které jejich vývojáři upravili).

– takové ty bublinky, které možná už roky používáte u Facebook Messengeru, díky Androidu 11 umí i všechny ostatní komunikační aplikace (které jejich vývojáři upravili). Ovládací centrum chytré domácnosti – pokud máte vícero chytrých spotřebičů, tohle je neocenitelný pomocník.

– pokud máte vícero chytrých spotřebičů, tohle je neocenitelný pomocník. Karty z Google Pay – pro výběr karty už není potřeba lézt do aplikace, tady je všechno hned po ruce.

– pro výběr karty už není potřeba lézt do aplikace, tady je všechno hned po ruce. Notifikace – tady Google udělal velký kus práce. Notifikace jsou tříděné podle druhu a priorit, tiché jsou nejníže, pak jsou ostatní a úplně nahoře zprávy. Skvělá je možnost označit konkrétní kontakty v různých aplikacích za prioritní, jejich zprávy pak uvidíte s nejvyšší prioritou a dovolají se vám i přes režim Nerušit.

– tady Google udělal velký kus práce. Notifikace jsou tříděné podle druhu a priorit, tiché jsou nejníže, pak jsou ostatní a úplně nahoře zprávy. Skvělá je možnost označit konkrétní kontakty v různých aplikacích za prioritní, jejich zprávy pak uvidíte s nejvyšší prioritou a dovolají se vám i přes režim Nerušit. Ovládání médií v roletě – skvělá věc, jejíž náznak jsme viděli už v minulých letech. Teď můžete mít naráz aktivních až pět přehrávačů a pohodlně mezi nimi listujete rovnou v notifikační roletě.

– skvělá věc, jejíž náznak jsme viděli už v minulých letech. Teď můžete mít naráz aktivních až pět přehrávačů a pohodlně mezi nimi listujete rovnou v notifikační roletě. Historie notifikací – odstřelili jste něco z rolety a přišli jste o cennou informaci? Teď se můžete proklestit nabídkami Nastavení a dostanete se až k seznamu všech zobrazených notifikací.

– odstřelili jste něco z rolety a přišli jste o cennou informaci? Teď se můžete proklestit nabídkami Nastavení a dostanete se až k seznamu všech zobrazených notifikací. Poslední spuštěné aplikace – pozměněný layout, už se z něj nedostanete do menu, zato jsou zde tlačítka pro screenshoty a výběr textu – funguje i u aplikací, které vás normálně text označit nenechají.

– pozměněný layout, už se z něj nedostanete do menu, zato jsou zde tlačítka pro screenshoty a výběr textu – funguje i u aplikací, které vás normálně text označit nenechají. Apps Suggestions – buď si sem natvrdo přišpendlíte své aplikace, nebo necháte umělou inteligenci, aby vám podstrkovala ty, které byste právě mohli potřebovat. Občas to funguje překvapivě dobře…

…a novinek je samozřejmě více. Třeba si můžete pohrát s tvarem ikonek, skvělé je automatické přepínání světlého a tmavého režimu podle východu/západu slunce atd atd.